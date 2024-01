David Iriarte se recupera y estará con el Covirán Granada ante el Obradoiro

El pívot del Covirán Granada David Iriarte estará disponible para el partido que su equipo jugará este domingo en el Palacio ante el Monbus Obradoiro tras superar los problemas físicos que sufría.

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, confirmó este viernes en rueda de prensa que su equipo ha vivido “una semana bastante buena de entrenamientos” en la que David Iriarte “se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo”.

“El equipo está completo para poder jugar el domingo, añadió Pin confirmando que David Iriarte ha superado los problemas en un gemelo que le impidieron participar en el pasado partido contra el Breogán.

En ese partido reapareció Lluis Costa, que también será de la partida ante el Monbus Obradoiro, pese a que “le queda un poco para recuperar su tono físico de principio de temporada”.

“En eso estamos, trabajando, aunque creo que está a un buen nivel para jugar el domingo”, indicó el entrenador sobre Lluis Costa.

Cambio de hora

Pin también se refirió en rueda de prensa al cambio de hora del partido de su equipo ante el Manresa para no coincidir con el encuentro de fútbol entre el Granada y Las Palmas.

“Cambiar de cinco a seis y media no perjudica mucho y mi opinión sobre esto es que para nosotros es positivo. No me importa cambar mi partido para que la gente de Granada pueda ir a ver a su equipo de fútbol y luego a su equipo de baloncesto”, comentó al respecto.

“Me parece positivo para los dos equipos, para la afición y para la ciudad. No es fútbol contra baloncesto, somos unos privilegiados en esta ciudad, si los dos campos puedan estar llenos me parece un lujo”, expuso Pin.