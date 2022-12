El ciclista granadino David Valero se mantiene líder de la Titan Desert Arabia Saudí

El ciclista granadino David Valero, y el exprofesional Haimar Zubeldia, facilitaron el triunfo del vizcaíno Julen Zubero (Krypteia) en la segunda etapa de la Neom Titan Desert Arabia Saudí aprovechando "una norma no escrita en el ciclismo", acordada en plena carrera con el líder que no es otro que Valero.

Los tres fueron los protagonistas de la escapada definitiva del día en una jornada exigente de 104 kilómetros por la región de Neom, esta vez con poca costa y mucho terreno escarpado, con cañones y una subida al 25% de desnivel que marcó la aventura de los tres ciclista españoles. Los tres entraron en el corte definitivo y sellaron el ‘pacto de caballeros’. Todos a una, con esfuerzos compartidos y todos beneficiados.

A destajo

Por segundo día el protagonista estelar fue David Valero. El medallista olímpico en Tokio, subcampeón universal y número 1 del ránking mundial de BTT, está dejando su sello con cada pedalada. En su debut en una prueba por etapas su clase no pasa inadvertida para nadie. Tampoco su carácter solidario. Asegura que tiene mucho que aprender. Valero trabajó sin esconderse en cada fase decisiva de la etapa, primero para formar el grupo delantero antes de entrar en el primer cañón del recorrido, y finalmente para concretar la fuga con Zubero y Zubeldia.

Entre medias conoció los apuros de saber elegir la ruta correcta, pues a la salida de un río seco, y en el único lugar donde se permitía navegar, optó por el camino oficial, mientras que sus rivales, sobre todo Zubero y Zubeldia, más experimentados, se marcharon juntos con ventaja para afrontar el principal escollo del día. El dúo vasco se destacó subiendo el muro más complicado del día, con rampas del 25%, pero después de una bajada espectacular Valero logró enlazar.

Voto de calidad

El bastetano marcó un ritmo exigente pero asumible para sus socios de fuga. Momentos de negociación, de decidir el desenlace de la etapa. Solidaridad y generosidad. La etapa para Zubero, pues un triunfo de Zubeldia hubiera arrebatado el maillot rojo a Valero. El líder tuvo el voto de calidad.

"He salvado el día, que era lo más importante. Hemos hablado entre los tres y hemos decidido cosas. He corrido maratones y en la navegación siempre me han ayudado, por lo que estoy agradecido. Yo estoy aquí para aprender y ellos quieren hacer un buen papel. Si ganan es importante para ellos y su esponsor", explicó Valero, tirando de la "generosidad" que también hizo ilustre a Miguel Indurain.

Valero defenderá el maillot rojo este jueves en la etapa reina, con Haimar segundo con el mismo tiempo y Zubero tercero, alejado a casi 12 minutos. Será el día clave para decidir la carrera.