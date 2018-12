El Cúllar Vega da el golpe

Jornada positiva para la mayor parte de los conjuntos granadinos de División de Honor sénior, ya que sólo el Monachil no pudo sumar los tres puntos tras caer en su visita al Casabermeja. La nota más positiva la dio el Cúllar Vega, que se coloca en la segunda plaza del Grupo 2 tras su victoria frente al Begíjar por la mínima, rival directo por la lucha por el asenso a Tercera División. Maracena, Celtic y Arenas también sumaron de cara a sus objetivos individuales en la categoría.

Gran partido

El Cúllar Vega supo firmar un gran partido en el momento más adecuado, cuando recibía en su propio estadio a un rival directo y que ocupaba antes de la disputa de dicho encuentro la segunda plaza. Los metropolitanos tuvieron que esperar a la segunda mitad para ponerse por delante en el marcador, pero aprovecharon bien entonces sus oportunidades para dejar casi sentenciado el partido. Rubén (59’) y Piru (72’) dejaron encarrilada la victoria, pero Miguel ajustó los últimos minutos con su gol para los jienenses.

Otra victoria

El Celtic sumó tres puntos que también le permitió adelantar en la clasificación a su rival, un Coín que no tuvo respuesta al tanto de Rubio al borde del descanso. El jugador granadino tuvo la mejor oportunidad para los verdiblancos en la primera mitad, al disponer de un lanzamiento desde los once metros que no desaprovechó.

Sin problemas

El Maracena volvió a ganar en casa en un buen partido frente al Oriente. Los azulones lograron ponerse 2-0 con tantos de Luis Enrique y Miguel Peinado. El capitán maracenero sentenció el encuentro con el tercero en el 86’, después de que los almerienses hubieron apretado el resultado en el 45’.

Otra alegría

El Arenas también recuperó la senda de la victoria. Los armilleros no pudieron hacerlo con goleada, después de colocarse con un tres a cero, ya que el Villacarrillo hizo el gol del honor en el 52’.

La derrota

Por último, el Casabermeja se impuso al Monachil. Los granadinos llegaron a igualar en el 63’ con un tanto de Koeman, pero los malagueños firmaron una mejor recta final de partido y dejaron sin puntos a los metropolitanos.