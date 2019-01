La EBU atiende las razones de Carter y retrasa el combate por el título de la Unión Europea

La EBU (Unión Europea de Boxeo) ha decidido retrasar la disputa del combate entre el granadino John Carter y el italiano Michael Magnesi por el título de la Unión Europea del peso superpluma, programado inicialmente para el 22 de febrero.

Esto es así porque ha EBU atendido las alegaciones del boxeador granadino, quien este pasado 24 de enero solicitó un aplazamiento "de al menos dos semanas" debido a una lesión. El campeón de España se dañó haciendo sparring en Málaga y sufre una dismorfia septal que precisa tratamiento.

No hay fecha

Por el momento no hay fecha de celebración de la pelea entre Carter y Magnesi, pero según lo manifestado por Comité de Boxeo Profesional Español (CBPE) "posiblemente" tenga lugar en abril, dependiendo de los compromisos televisivos del promotor, Buccioni Team.

Según el CBPE, el equipo italiano había intentado mantener la fecha del combate buscando otro contendiente para la disputa del cinturón, pero no ha sido posible.

Así, Magnesi se enfrentará, según se comenta, al también español Ruddy Encarnación por un título intermedio en esa misma fecha de 22 de febrero, combate en el que no podrá estar en juego el título de la Unión Europea porque Encarnación saldó con derrota su último combate, lo que le invalida como aspirante.

El Comité también ha explicado que "el retraso tiene también un aspecto negativo para Carter porque probablemente coincidan en el tiempo los compromisos de defender el título nacional ante Víctor Bonet y el asalto al cinturón de la Unión Europea".

Agradecido

Respecto a la decisión de la EBU, John Carter se ha mostrado "muy contento y agradecido".

También tuvo palabras para la Federación Española de Boxeo: "En todo momento ha sido sensible con la situación y ha puesto su granito de arena para que esta situación se pudiera arreglar. La verdad es que se me estaba haciendo muy duro el pensar que por la maldita lesión el tren se me podía escapar".

Carter se encuentra ahora siguiendo los plazos de recuperación de lesión y continúa entrenando a pesar de que no puede realizar determinados ejercicios "para no poner en riesgo la nariz".

Defensa del título nacional

Sobre la posibilidad de que tenga que combatir también con Víctor Bonet por el título de España en un plazo corto de tiempo, Carter ha manifestado que "es algo que ya no depende de mí y que yo dejo en manos de mi promotora MGZ y de la Federación, que han demostrado que es gente seria y que saben muy bien cómo deben hacer las cosas".

"Me motiva hacer la defensa de mi título con Bonet que es muy buen boxeador y sé que cada vez está mejor".