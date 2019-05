Muy emocionado se despidió Eloy Almazán del Palacio de Deportes, donde ha jugado dos temporadas. El domingo disfrutó de un gran partido contra el Palma, en el que se pudo vivir un auténtico enfrentamiento de play off. El alero granadino fue ovacionado por una afición entusiasmada por lo que se vivía en la cancha cuando Pin lo retiró segundos antes de la conclusión del choque.

Agradecido

"Ha sido inolvidable", comentó Almazán cuando terminaba de saludar a seguidores y amigos. Y esto es lo que se lleva el granadino: "Cuando vine, el club estaba en LEB Plata y ahora está en LEB Oro. Vamos a jugar unos play off para ascender a la ACB... Me quedo, sobre todo, con la gente que está detrás del club como Pablo Pin, Javi Molina, Fernando Bailón..., que luchan cada día por esto. También, con ver el Palacio de Deportes lleno, con mi familia, con mi gente...".

A pesar de la despedida tan emotiva de la que fue objeto, Almazán subrayó que "para mí no es nuevo porque esto lleva siendo así desde el año pasado, pero el hecho de que yo sea de Granada y me pase esto es realmente increíble".

Decidido

De momento, la despedida ha sido sólo de Granada. Aún no se sabe si Almazán será convocado por Pin para el partido de mañana en Palma y para una hipotética Final Four en Bilbao. "Ahora mismo vamos a por todas. Vamos a ir a Palma a ganar, no iremos de paseo", aseguró el alero del equipo rojinegro.

Eloy Almazán también tuvo palabras para comentar lo acontecido en el cuarto enfrentamiento ante el Palma, el cual ganó el Covirán por 83-71 después de remontar una desventaja de 15 puntos cuando apenas se habían disputado cinco minutos. Según el alero nazarí, en ese momento tan delicado fue determinante "que tras los cambios introducidos por Pin apretamos un poco y así la afición y el equipo entero nos metimos en el partido". Además, tiene claro que la clave del triunfo fue "defender y, sobre todo, correr".

De cara al encuentro de mañana en Palma, Almazán está convencido de que "hay opciones". Y volvió a insistir: "Vamos a ir a ganar y esperamos estar en Bilbao. Lo bueno es que somos incluso trece jugadores y ellos rotan menos y así podremos ir más frescos".