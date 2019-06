A Emilio Calatayud le duele todo lo que perjudique a sus menores, sobre todo los que llegan a su juzgado. Conocido por su sentido común y, sobre todo, por sus sentencias orientadas a enderezar caminos, ahora quiere centrar la atención en el daño que produce el juego y las apuestas en la sociedad, en general, y en los más pequeños e indefensos, en particular.

El juez aprovecha la actualidad del caso Oikos para mostrar su total oposición a la publicidad que deportistas y grandes clubes hacen de casas de apuestas y que llega a los niños sin ningún filtro. Le duele especialmente que jugadores de su equipo de toda la vida, el Real Madrid, publiciten el juego, tanto que asegura que está a un paso de dejar de ser seguidor del conjunto que preside un Florentino Pérez al que le pide una buena dosis de concienciación para evitar que desde su club los ídolos de tantos y tantos niños hagan promoción del juego, al que califica como una droga más por el inmenso daño que puede producir. Tiene claro que el fútbol, deporte al que ama, debe transmitir otros valores.

-Usted no es de Granada, pero habrá disfrutado con el ascenso del equipo.

-No soy de Granada pero me siento granadino. Como dice un amigo mío, soy manchego del Albaicín. Yo soy de Ciudad Real, pero donde más he vivido ha sido en Granada, ciudad a la que llegué con 28 años. Sí que he disfrutado mucho este año con el Granada. No soy de los que va al campo, pero me gusta ver al equipo en el bar. Así que lo he seguido y lo del ascenso ha sido una alegría tremenda. Yo ya decía que nos faltaba el AVE y el Granada en Primera División. Lo hemos conseguido y las dos cosas van a cambiar la ciudad, aunque ahora falta que se gestione bien.

-¿Es usted muy 'futbolero'?

-Cada vez me irrito menos. Me gusta mucho el fútbol pero ya no me cabreo como me cabreaba antes. Lo que más me duele ahora son la clase de futbolistas que tenemos, los personajes que han creado, la idea que han creado. Yo los comparo con muchachos de Haza Grande pero con mucha pasta.

-¿Qué valores le ve al fútbol?

-De todo deporte colectivo, y el fútbol es el deporte rey, valoro que puede transmitir esfuerzo, trabajo, sacrificio, compañerismo y la importancia de saber perder y saber ganar. En los trabajos de equipo hay que evitar protagonismos personales. Me gusta mucho ver cómo se gestiona la frustración, ver cómo se gestiona cuando se pierde y me gusta ver que se sepa ganar. Lo que me da miedo es que a veces los grandes deportistas son un ejemplo para los chavales y por desgracia no siempre se coge lo bueno.

-¿Quién lo tiene más difícil a la hora de impartir justicia, el árbitro o el juez?

-Yo creo que lo tiene más difícil el árbitro, porque lo tiene que hacer sobre la marcha y por esto respeto mucho al árbitro, porque que decidir en décimas de segundo y es más complicado cuando hay más en juego, como una Champions con más de cien mil personas ahí pendientes. Es muy difícil y entiendo perfectamente las equivocaciones de los árbitros, pero eso son las reglas del juego. Yo tengo mis plazos legales.

-¿En el deporte en general y en el fútbol en particular se está perdiendo algo de esencia por el mucho dinero e intereses que hay en juego?

Hay mucho intereses. Mira lo que se ha descubierto ahora con las apuestas. Ya uno empieza a dudar y esto es lo malo, cuando uno empieza a dudar sobre la veracidad de lo que sucede. Por otra parte, creo que no es de recibo esos contratos multimillonarios. Se está perdiendo el norte. Se mueve mucho dinero, ganan mucho dinero, pero no todo es dinero. Yo por ejemplo echo mucho de menos esos jugadores como fueron Camacho, Rexach... que nacieron en el Barça y en el Madrid y murieron en el Barça y en el Madrid. Ahora son mercenarios y a mí me da pena. Me gusta el sentimiento del equipo, del cariño hacia el equipo.

-Respecto a lo que ha comentado, ¿qué opinión le merece lo que está ocurriendo en torno a la operación Oikos?

-Es una vergüenza. No será fácil probarlo, pero está claro que hay algo. Cuando se mueven todas las casas de apuestas en unos partidos determinados y en unos minutos concretos es que algo hay. Cuando el río suena agua lleva. Esto despierta muchas dudas a la gente normal.

-¿El juego y las apuestas deportivas están haciendo mucho daño?

-El juego es tremendo y está haciendo muchísimo daño. Hubo una época en el que hubo cierto control en las casas de juego y bajó mucho, pero ahora con internet se ha disparado porque ya no hace falta ir a los salones de juego. Y además, ha llegado la publicidad del juego. Está haciendo mucho daño y a mí me duele más el que se está haciendo a los menores. He dicho muchas veces que lo mismo que se prohibió la publicidad del tabaco y del alcohol, ¿por qué no se hace igual con el juego, que se está convirtiendo en un droga? Yo he conocido muchos dramas provocados por la ludopatía, pero ahora hay muchos chavales enganchados a las apuestas, muchas de ellas en torno al fútbol. Hay casos de niños que llegan a robar para apostar y jugar. Por esto, me da vergüenza y me da pena que futbolistas de altísimo nivel y multimillonarios se anuncien y se presten a dar publicidad a cambio de miles de euros para anunciar portales de apuestas y de juego. En este sentido, me da mucha pena que en la página oficial del Real Madrid se anuncie una casa de apuestas y difunda una imagen y una publicidad que está haciendo mucho daño. Yo apelo a una ética profesional que no existe. Así nos va. Personalmente, pienso a veces en dejar de ser del Madrid y, a este paso, quitarme del fútbol. Me da pesadumbre del Madrid y mira que he disfrutado con el Madrid porque toda mi vida he sido merengue. Es por esto que me entristece que jugadores multimillonarios del Real Madrid se dediquen a hacer anuncios de casas de apuestas deportivas con el daño que hacen a los menores.

-Para los menores, haber visto a un Cristiano con la publicidad de una casa de apuestas que hace unas temporadas llevaba la camiseta del Real Madrid...

-Es que los futbolistas son un ejemplo para los niños, un Ronaldo, un Sergio Ramos...

-El menor está muy expuesto a este tipo de publicidad protagonizada por los futbolistas.

-Es que son sus ídolos y a veces son ídolos de barro. Me da pena porque muchos chavales quieren reflejarse en ellos y la publicidad que hacen les llega mucho.

-¿Por qué cree que no se oyen voces para pedir que se controle la publicidad de las casas de apuestas?

-Pues porque se mueve demasiado.

-Y el legislador no actúa al respecto.

-No, no hace nada. Pero yo apelo más a la ética personal que se ha perdido. No interesa.

-En su juzgado está usted viendo que las apuestas y el juego son un problema que va a más entre los niños y no tan niños.

-Yo siempre digo que el juego y las apuestas aderezados con los móviles y la tecnología son una droga y son instrumentos peligrosos para cometer hechos delictivos e instrumentos peligrosos para ser víctimas de delitos. Insisto en que para realizar apuestas hoy día no hay que ir a ningún salón de juego o hacer la quiniela porque se hace desde el teléfono y todos los niños tienen teléfono, que es una vergüenza. Hay niños de 12 y 13 años que se meten en las cuentas de sus padres y apuestan.

-¿Qué más se puede hacer además del tema de la publicidad?

-Poco más se puede hacer. Insisto en que yo apelo a la ética personal de los empresarios, de los publicistas, de los futbolistas, del presidente del Real Madrid y los de todos los clubes. Parece que todo se puede comprar y vender y los chavales la cagan porque quieren ser como sus ídolos.

-Usted es conocido por sus sentencias. ¿Se podría hacer algo al respecto?

-Yo llevaría a las asociaciones de ludópatas a estos futbolistas y a Florentino para que vean in situ lo que es la ruina de un ludópata.

-El deporte, que puede ser un medio para ir por el buen camino de rehabilitación, en el caso de las apuestas puede llevar a la perdición.

-Así es. Por eso, los deportistas que están en la élite tienen que ser personas íntegras que tienen que ser conscientes de que son un ejemplo para los chavales... para lo bueno y para lo malo. Además, también están los entrenadores y los padres de los chavales, que tienen que saber que no todos sus hijos tienen que ser Messi ni Cristiano Ronaldo y que no han de creer que van a vivir a costa del niño. La mayoría se van a quedar en el camino y no pasa nada. El deporte en general es una escuela de trabajo, de sufrimiento, de esfuerzo, de saber ganar y saber perder. Éste es el ejemplo de Rafa Nadal, que sí es un ejemplo. Insisto en que las primeras figuras tienen una gran responsabilidad.

-Los futbolistas implicados en la operación Oikos tienen la vida resuelta, pero quieren más.

-Tienen prácticamente todo resuelto pero quieren más, ¿qué más quieren?