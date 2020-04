Enrique Carmona no pierde la fe de que se pueda disputar la Subida al Pico Veleta

No obstante, el organizador no pierde de vista la realidad provocada por la crisis sanitaria del coronavirus : "Hay mucha gente interesada y aunque seguimos tramitando los permisos, estamos condicionados a lo que pueda pasar".

“Somos corredores de fondo y estamos acostumbrados a sufrir"

Meter a Enrique Carmona entre cuatro paredes es como enjaular a un gorrión. Acostumbrado a correr entre 15 y 20 kilómetros todos los días, desde que se decretara el confinamiento, el atleta se limita a andar en la terraza de sus casa una hora al día en sesiones de 20 minutos repartidas a lo largo de la jornada para "quitarme el mono".

A pesar de todo, dice que "lo llevo bien dentro de lo que cabe, aunque echo de menos correr". Sufre más por su mujer, la también atleta Zhor El Amrani, porque "estaba en una gran forma y con el encierro es imposible mantener el nivel".

No obstante, señala que "somos corredores de fondo y estamos acostumbrados a sufrir, aunque el encierro nos viene algo grande".

Carmona recuerda que a principio del confinamiento estuvo preocupado porque "tuve dolor de cabeza, malestar en los huesos y tos seca, pero no sé si pasé el coronavirus porque no me lo diagnosticaron, sólo me dijeron que vigilara la respiración y que no saliera".