A Carlos Corts le duele el Covirán Granada, el equipo de su ciudad, como recalca cada vez que tiene ocasión. Tras contar con muchos minutos durante buena parte de la temporada, en los últimos partidos está más tiempo sentado en el banquillo. Según dice, hay que mirar por el bien del equipo y aceptar las decisiones del entrenador.

¿Cómo está de ánimo?

No sé si lo dice en el plano personal o como equipo. Como equipo creo que estamos bien. Estamos mejorando la dinámica. Creo que en la segunda vuelta vamos a sacar más victorias.

¿Y personalmente?

También estoy bien. Es cierto que llevo unas jornadas más complicadas pero estoy bien.

Está contando menos para Pablo Pin, ¿cuál cree que ha sido el motivo?

Entiendo que las cosas no están saliendo del todo bien y creo que hay que buscar la manera de que soluciones y de que todo vaya a mejor. Hay que confiar en Pablo y en las soluciones que busca.

¿Cómo se lo ha tomado?

De ninguna manera. Yo miro por el equipo, no miro por lo personal. A mí me fastidia más que yo juegue treinta minutos y que perdamos a que juegue diez y que ganemos. Prefiero ganar y más en mi ciudad.

Cuando estaba más tiempo en la pista, ¿qué cree que aportaba al equipo?

Pienso que el equipo jugaba con más ritmo. Creo que Pablo me dio un voto de confianza y que respondí, pero al final las cosas no han salido. Insisto en que lo importante es ganar partidos. Además, no hay que olvidar que tengo dos compañeros que tienen mucho nivel y que tienen que jugar. Lo importante es ver cómo nos coordinamos para que todos estemos dentro de una misma dinámica.

¿Y qué cree que le faltó?

Yo siempre he tenido unos números bastante bajos. Yo creo que sí aporto, pero sí tendría que mejorar el acierto exterior. Hubo una buena parte de la temporada que estuve bastante bien en el tema de pérdidas y en otra algo más regular. No me considero un jugador que sume a nivel de números pues aporto más a nivel de intangibles.

En baloncesto no todo es estadísticas.

Yo no estoy en contra de los números porque son muy útiles pero es verdad que hay otras facetas que son más complicadas de medir y que creo que son las que aporto.

En la plantilla hay treces piezas y Carlos Corts es una más.

Yo creo que para Pablo todos somos importantes y esto es, valga la redundancia, lo que importa. Hay días que uno cuenta más y otros, menos. También cuenta el rival ante el que se juega, que presenta unas necesidades determinadas para las que valen más unos jugadores que otros.

¿Qué cree que le está pasando al equipo esta temporada?

Si soy sincero no lo sé exactamente. Si se supiera ya le habríamos puesto solución. No lo sabemos, lo hemos pensado todos mucho, nos hemos reunido para intentar saber lo que está pasando y como grupo la verdad es que hay un buen ambiente, un ambiente genial. Pienso que también se nos han escapado muchos encuentros en el último momento que el año pasado se decantaban para nosotros. Esto hubiera supuesto tres o cuatro victorias más y una dinámica distinta. Se nos han escapado partidos, como el último en Melilla donde hicimos un partido bastante bueno. Igual este año nos está faltando agarrar este tipo de partidos.

Esto pesa en la confianza del equipo, ¿no?

Cuando son varios los partidos que se escapan en el último momento da mucha rabia. Dada como está la liga, una victoria este año hace que subas mucho y una derrota, lo contrario. Es jodido y, encima, hemos encadenado unas cuantas de forma consecutiva. A nivel de confianza es complicado. El equipo entrena bien y al final se trata de hacer partidos buenos, como el de Canoe para que nos dé confianza, y de seguir trabajando.

De esas derrotas, ¿hay alguna que le duela especialmente?

Me duele especialmente partidos que nos han remontado como el que jugamos en Orense, donde nos remontaron quince o veinte puntos. Da mucha rabia. En Guipúzcoa también nos pasó, encima cuando estábamos inmersos en esa dinámica de derrotas consecutivas. Ese día hicimos un gran partido contra el líder y al final nos remontaron. Nosotros seguimos trabajando bien y hay que confiar en el trabajo.

¿Ha venido bien el parón en la competición?

A ver. Nos hemos despejado mucho pero hemos seguido trabajando. Además hay un compañero nuevo al que hay que ayudar para que se integre en la dinámica y en nuestra forma de jugar y de defender.

¿Cómo ve a Mikal Riley?

Veo que tiene mucho talento. Especialmente en ataque nos aporta mucho y algo distinto porque es un ‘tres’ que bota más y también tiene buena mano. A mí me parece que hemos hecho un buen fichaje y ahora hay que ver como responde.

Este parón, ¿tiene que suponer una raya y tirar hacia adelante con todo?

Ojalá que desde este parón sea un borrón y cuenta nueva para empezar ahora con una dinámica ganadora. Sería genial.

¿Hay que confiar en el equipo?

Sí. La verdad es que entrenamos muy bien. Si se nos ve entrenar da alegría porque trabajamos muy duro, nos pegamos, nos esforzamos mucho y al final tenemos que conseguir que este trabajo se plasme en la pista, transmitirlo y que la gente esté entusiasmada porque tenemos mucha gente detrás.

¿Qué valores tiene el equipo para que se confíe en él?

Lo más importante es la unión que hay. No ningún mal rollo entre los jugadores. Ahora somos trece y entre todos hay una buena relación y si alguna vez pasa algo se queda en la pista. El equipo funciona como un grupo genial y creo que esto al final nos va a dar victorias tal como pasó el año pasado.

La unión en la pista es fundamental.

Así es. Por ejemplo, en mi caso como ha sido el de muchos, el hecho de que no esté disfrutando de minutos en la pista no es lo que más importe porque lo que realmente importa es el grupo.

Tras ese borrón, la primera cuenta nueva es Palma.

Es un rival muy complicado, pero es una prueba y se le puede ganar aunque es un equipo con una plantilla muy poderosa. Ellos vienen de perder, pero nosotros jugamos en nuestra pista y hay que pelear mucho.

Una victoria ante Palma puede dar mucha moral.

Imagínate. Ganar a Palma con el proyectazo que tiene. Ellos tienen que tirar hacia arriba, así que será un partido muy duro.