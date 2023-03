Fer García, un granadino que se salta cuatro categorías para jugar en Primera RFEF

Fernando García Gil, futbolísticamente Fer García, ha cumplido un sueño. El centrocampista granadino nacido en Las Gabias, debutó el pasado domingo en Primera RFEF con la Real Balompédica Linense, algo que no esperaba cuando a principio de temporada, estaba bajo la disciplina del Santa Fe de la Primera Andaluza sénior. Es decir, cuatro categorías por debajo de la que ostenta la Balona.

El centrocampista gabirro se incorporó en Navidad a la cantera de la entidad de La Línea y, después de haber sobresalido en algún amistoso, el pasado domingo tuvo la oportunidad de debutar en competición oficial. Lo hizo ante el Real Madrid Castilla entrenado por Raúl González. Su debut quedó empañado por la derrota del cuadro gaditano pero el futbolista se muestra “agradecido” al técnico, Rafa Escobar, por darle la alternativa y “feliz” por haber comenzado a disfrutar de la Primera Federación.

Trayectoria

Fer García nació en Las Gabias el cinco de noviembre de 2002, aunque reside en la capital granadina. Dio sus primeros pasos en la cantera del Granada CF, y pasó por el Arenas, We, el Maracena y el Atlético Monachil. El pasado verano participó en un entrenamiento a las órdenes de Alberto Monteagudo en Marbella que para la mayoría pasó desapercibida. No así para la dirección deportiva del club, que le tomó la matrícula, aunque eso no impidió que el centrocampista se marchase a jugar al Santa Fe.

A finales de diciembre el conjunto albinegro le propuso volver a participar en unas sesiones de entrenamiento, ya en La Línea, y entonces ya sí que le echó el lazo. El acuerdo implicaba que empezaría a jugar en el filial, pero se entrenaría con la primera plantilla. Pero un amistoso que los albinegros disputaron con el Fotballklubben Jerv noruego le sirvió para llamar la atención. Y mucho. Ha llegado a formar parte de la convocatoria hasta en cuatro ocasiones, antes de comparecer por primera vez en el terreno de juego tras tres meses en el seno de la Balompédica.

Debut

“La verdad es que cuando el míster me dijo que iba a salir lo único que se me pasó por la cabeza era que tenía que dar el 100% en el poco tiempo de que disponía y no cometer ningún error”, recuerda con respecto al partido del domingo. “Tenía muchos nervios y ganas, además de que era consciente del rival ante el que iba a debutar”.

Una vez pasado ese día, el mediocentro advierte que no puede “ver el futuro” y no sabe si volverá a jugar esta temporada. “Como a todos, me gustaría tener minutos, pero ésa es una decisión que corresponde al entrenador y lo que sí puedo garantizar es que a la más mínima oportunidad lo voy a dar todo”. “El míster, los compañeros, el club... todos están dando la cara por mí y yo tengo que responder de la misma forma”, recalca. “Tenga los minutos que tenga, lo mismo da que sea ninguno a que sean mucho voy a honrar estos colores”.

El granadino saltó al césped el pasado domingo en el minuto 86 como relevo de Toni García, por lo que el grueso de la afición aún no puede hacerse una idea de sus condiciones como futbolista. “Yo me considero un jugador muy polivalente. Soy técnico, porque sé que tengo calidad, pero también tengo actitud defensiva. Pero sobre todo con muchas ganas de aprender”, sentenció.