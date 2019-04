La Final Four por el ascenso, todo un negocio para la FEB

"En nuestra cabeza no pasaba la posibilidad de presentar nuestra candidatura a la organización de la Final Four de ascenso a la ACB, pero con las condiciones que ha impuesto la Federación Española de Baloncesto (FEB) es inviable". Con estas palabras el presidente de la Fundación CB Granada, Óscar Fernández-Arenas, se refiere al duro pliego de condiciones que ha impuesto la FEB a los que quieran aspirar a acoger el evento que decidirá el nombre el equipo que la próxima temporada acompañe al Betis a la máxima categoría del baloncesto español.

En pocas palabras, lo que pretende la FEB es quedarse con casi todos los beneficios que produzca la Final Four y que el club o ciudad que lo organice corra con casi todos los gastos. Las condiciones del organismo que preside Jorge Garbajosa no han sentado nada bien, tanto que el club que parte como gran favorito para ser el segundo en ascender, el Bilbao Basket, no está dispuesto a ser la sede del torneo.

Puede no haber ningún candidato

En principio, todo apunta a que el concurso podría quedar desierto porque, además de los duros requisitos exigidos, se da la circunstancia de que el plazo de presentación de candidaturas concluye el día 7 de mayo, justo antes del inicio del inicio de la eliminatoria de cuartos del play off por el ascenso, de la que saldrán los cuatro equipos que disputen la Final Four. Es decir, podría darse el caso de que si alguno de los equipos implicados en la lucha por subir a la ACB opta a ser el anfitrión sea eliminado y no esté entre los cuatro que se medirán por el ascenso.

¿Fuenlabrada?

Fernández-Arenas mostró su creencia de que "la FEB trabajaba con dos posibilidades: una que fuera Bilbao la que optase a la organización o que finalmente sea una sede independiente la que acoja la Final Four".

En este sentido, hay rumores que indican que podría ser el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada donde se decida el segundo equipo que suba a la ACB.

Números

El presidente de la Fundación CB Granada ha estimado en un mínimo de 40.000 euros lo que costaría la organización, aunque señala que la vicepresidente del Bilbao Basket, Isabel Iturbe, le señaló que el club vizcaíno considera que los gastos podrían estar en 60.000 euros.

El organizador tiene que hacerse cargo, entre otros conceptos, de toda la infraestructura, el alojamiento del personal de la FEB y de los árbitros, del transporte, de los gastos de cada partido (delegado de campo, estadísticas, speaker, seguridad, oficiales de mesa, arbitraje...), además de suscribir un seguro de responsabilidad civil.

Pérdidas

En cualquier caso, el que organice la Final Four tendrá muy difícil hacer que ser sede tenga un saldo positivo. Más bien todo apunta a pérdidas, porque la única fuente de ingresos para el que acoja es el 40 por ciento de lo que se recaude en taquilla (el 60 por ciento es para la FEB) y lo que el organismo ceda en publicidad: cuatro minutos por partido en el lead perimetral –además, cada equipo participante tendrá doce minutos–, mientras que la estática dependerá de la cesión que quiera llevar a cabo la FEB si le queda algún espacio libre y siempre y cuando el anunciador "no sea competencia directa de los patrocinadores de la Federación".

Publicidad, de la FEB

Éste es un aspecto que choca directamente con el club granadino, que no podría publicitar a dos de sus patrocinadores como son Caja Rural y Covirán porque chocaría con los intereses del organismo que preside Jorge Garbajosa.

Fernández-Arenas define como "un chiste" las exigencias de la FEB y en un tono de humor recuerda lo que le ha dicho al entrenador del equipo: "Pablo (Pin), siempre que hemos ascendido lo hemos hecho fuera de casa".