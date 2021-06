Fontes acudirá a los Juegos Olímpicos

El granadino Ignacio Fontes consiguió la mínima olímpica hace unas semanas pero ayer se confirmó, tras el Campeonato de España, que será uno de los olímpicos que representarán a España en los próximos Juegos de Tokio que se celebrarán este verano.

Aliviado y tranquilo. Así se sentía Ignacio Fontes tras haber conseguido la mínima olímpica, un resultado que buscaba desde hace bastante tiempo. “El año pasado ya corrí dos veces por debajo de la marca que exigían para este año, pero las carreras no eran óptimas y, personalmente, tenía tensión y agobio. Pensaba que no hacía algo bien”, confiesa. Conseguir esta marca le ayudó a afrontar el Campeonato de España con una mentalidad distinta, mucho más tranquilo. Y eso se ha notado en su rendimiento porque en el Campeonato de España, celebrado el fin de semana pasado, se colgó la medalla de plata.

El objetivo en los Juegos

En cuanto a sus expectativas para los Juegos, el granadino es realista. “Una medalla no es imposible, pero es muy complicado y tendría que tener un día pletórico”, subraya. Por lo que el objetivo será pasar las eliminatorias y las semifinales para competir. “Y si entrase en la gran final, el objetivo es soñar y llegar a lo más alto posible”, concluye.

Para estar a su máximo en los Juegos Olímpicos lleva preparándose todo un año. “Desde que acabé la temporada pasada, en noviembre, me fui a entrenar a Sierra Nevada un mes. Después estuve tres semanas en Portugal”, declara. Las claves para su preparación son tanto trabajar como descansar, así como cuidar su alimentación. Uno de los puntos más importantes es no tener lesiones. “Todo el mundo quiere alcanzar su tope a nivel físico y eso supone bastante estrés”, confiesa. A nivel mental, Fontes considera que no tiene presión, puesto que éstos sólo son sus primeros Juegos Olímpicos, aunque reconoce que participar es, a la misma vez, una “realidad” y un “sueño".

Balance de la temporada

El balance de la temporada hasta el momento es positivo, aunque el corredor se queda con la espinita del Campeonato de Europa Indoor, en el que acabó cuarto. “Aun así, participaban muchos deportistas de un nivel altísimo, por lo que valoré positivamente el puesto”, señala.

En cuanto a la pandemia, el atleta reconoce que “al principio fue duro”, pero que al final le ha afectado positivamente. “Creo que me ha favorecido el hecho de que me hayan dado un año extra de preparación, porque he madurado deportivamente”, reconoce. El deportista granadino venía de un buen invierno y no quiso parar de entrenar pese a las restricciones. Durante el confinamiento consiguió que le dejasen una cinta de correr e, incluso, cuando cancelaron los Juegos, continuó con el trabajo intenso. El nuevo enfoque en su preparación le valió para conseguir la mínima olímpica ya el año pasado, aunque sólo le sirviese para darle motivación. “Hacer estas marcas el año pasado también me ha permitido competir este año en los circuitos de atletismo de mayor nivel y me he visto con los rivales de los Juegos Olímpicos”, subraya.

Su lado más personal

Fontes comenzó en el atletismo desde pequeño y su mayor logro hasta el momento es la victoria en el Campeonato de Europa Sub 23. Él mismo reconoce que tras vencer en el Europeo se dio cuenta de que realmente valía para pelear por un hueco en “la élite del atletismo”. Lo que más le gusta de este deporte es el día a día: los entrenamientos, los viajes y conocer gente de todo el mundo.

Del otro lado, los periodos de lesiones es cuando más sufre. “Al ser un deporte individual dependes exclusivamente de ti”, se lamenta. Sin embargo, Fontes reconoce que eso es parte de su deporte. “En el camino habrá altibajos y momentos en los que veas que el objetivo se aleja más que se acerca”, declara. Pero concluye que es igual de importante disfrutar de todo el proceso y añade que, aunque no consigas el objetivo final que te has propuesto, haber disfrutado en el camino ya es haber ganado, y por tanto, “la caída no es tan grande”.