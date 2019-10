Grabauskas a fuego

Todo estaba por decidirse y el Covirán apretó en defensa ante un Huesca atascado en ataque. Kapelan se echó el equipo a las espaldas y empató el encuentro a 67 puntos a 3:37 del final, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto. Carter no consiguió parar a Kapelan, que puso a los andaluces por delante (67-69). El encuentro se frenó en seco con 69-70 . Durante más de dos minutos nadie anotó , hasta que Grabauskas encestó un tiro de dos a falta de seis segundos para poner por delante al Huesca. Con 71-70 en el luminoso, el equipo de Pin no jugó bien una última posesión que acabó con un tiro corto de Bortolussi que firmó la derrota.

Se la jugó el técnico local con dos pívots en cancha tras la cuarta personal de Grystak y Pablo Pin apostó por una zona 2-3. No consiguió el técnico granadino frenar a Vucetic, que con 18 puntos volvió a disparar a los locales (49-44). Aunque dos tiros libres de Carlos de Cobos tras una técnica señalada a Grabauskas , volvió a apretar el marcador (47-45, minuto 27). Una diferencia que los granadinos consiguieron manejar hasta el final del cuarto para entrar en el periodo decisivo con sólo dos puntos de desventaja (56-54).

Los de Pablo Pin llegaron al Municipal de Huesca en busca de su segunda victoria de la temporada pero para ello iba a tener que imponerse a un Levitec Huesca que se presentó ante su público con ganas de agradar y que no iba a ponérselo fácil. Comenzó el encuentro con mucha intensidad entre dos conjuntos que cometían todavía las imprecisiones típicas del inicio de temporada y que mantenían la igualdad sobre la pista y en el marcador, hasta que un triple de Kapelan dio a los andaluces una ventaja de cuatro puntos cuando se llegó al ecuador del primer cuarto (8-12).

El Covirán Granada no pudo lograr el triunfo en Huesca en un final de partido de infarto en el que pudo ganar cualquiera. Pudo hacerlo con un último lanzamiento de Bortolussi que se quedó corto y dejó sin premio a los rojinegros después de haber remontado una diferencia de 10 puntos .

Pablo Pin “Nos hemos faltado el respeto a nosotros mismos con faltas de disciplina”

Muy enfadado con la actitud de su equipo se mostró Pablo Pin al término del choque en Huesca. Para el técnico del Covirán, su equipo hizo un partido “auténticamente nefasto e impropio de nosotros, sobre todo a nivel de concentración. Cometimos errores de infantiles, gravísimos y nos hemos faltado el respeto a nosotros mismos”. Para Pin, “el primer cuarto no ha estado mal, pero el segundo periodo ha sido muy malo con falta de disciplina en las situaciones defensivas y ofensivas. Tras el descanso hemos tratado de arreglarlas y ha habido jugadores capaces de meternos en el partido pero hemos regalado faltas estúpidas”. El preparado rojinegro reconoció estar “muy cabreado y jodido conmigo mismo porque este nivel de concentración no es el que debe mostrar un equipo ganador. No acostumbro a decir estas cosas pero estoy enfadado con mi equipo”.