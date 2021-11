Los atletas del club Granada Joven reciben unas becas de la Fundación Caja Rural

El Auditorio de la Fundación Caja Rural acogió este martes el acto de entregas de becas al Club Atletismo Granada Joven, que cumplió su tercera edición. Al evento acudieron Poli Servián, responsable de la Fundación Caja Rural; José Antonio Huertas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada; María José Villanueva, coordinadora de deportes del Consistorio granadino así como Juan Carlos Bailón, presidente de la entidad, y David Zurita, director deportivo del Granada Joven.

Los excelentes resultados académicos, deportivos y personales de los atletas que han disfrutado hasta la fecha de esta beca han provocado que la Fundación Caja Rural siga confiando en este proyecto, que suma ya quince años de historia. En concreto, se le ha renovado la beca a los cinco atletas que ya fueron beneficiarios en las últimas temporadas: Laura Aybar Arredondo (sub 18), Paola Almazán Varo (sub 20), José Luis Jiménez Cabello (sub 23), Gloria Rodríguez Serrano (sub 18) y Diego Estévez Delgado (sub 23). Además, se otorgaron cuatro nuevas ayudas que las disfrutarán Carlos Hermes Herrera Matute (sub 23), Lola Rodríguez Ferreras (sub 16), Irene Ariza Enríquez (sub 16) y Javier Arroyo García (sub 23).

Proyectos

Este año, los atletas becados han propuesto sus propios proyectos de colaboración con el club, en los que se han puesto sobre la mesa ideas como un Erasmus deportivo, intercambios de atletas con otros países o proyectos de entrenamiento fuera de España. Ideas que el Granada Joven va a estudiar e intentar llevar a cabo en los próximos años.

Formar parte de este plan de becas les supone a los atletas premiados formar parte de un proyecto anual de entrenamiento y desarrollo específico, que incluye elementos que marcan la diferencia y hacen esta beca única en España. Por ejemplo, entrenamientos personalizados a cada atleta dirigidos por especialistas titulados del club y colaboración de entrenadores de renombre; seguimiento de fisioterapia para la mejora del rendimiento y prevención de lesiones así como nutricional, asesoramiento y promoción académica que permita establecer el debido equilibrio entre deportes, estudios y vida personal; seguimiento psicológico especializado y adaptado a la psicología infantil, juvenil y del deporte; gestión y funcionamiento de las redes Sociales para darse a conocer como deportistas y poder darle retorno a las ayudas que les prestan los profesionales o revisión médica completa y prueba de esfuerzo, apta para las necesidades de un deportista.