El Ayuntamiento de Granada homenajea al boxeador Francisco Martos

El Ayuntamiento de Granada rindió homenaje este jueves al boxeador granadino Francisco Martos, que ha conseguido los títulos Latino Silver del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), el transcontinental de la Transcontinental World Boxing Association (TWBA) y el Campeonato del Mundo Hispano.

Este último lo logró en el combate que le enfrentó al venezolano Frank Rojas el pasado 30 de abril de 2022 en Tirana (Albania).

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, dijo en la recepción que realizó al boxeador que “Martos, de 48 años y de peso super wélter, se convierte en el boxeador de mayor edad en conseguir un título del Consejo Mundial de Boxeo”.

“El granadino se impuso por KO técnico en el tercer asalto de un combate programado para diez”, expuso el concejal, quien adelantó que “estamos trabajando en la posibilidad de organizar un combate para la defensa del título el día 1 de octubre”.

Francisco Martos reconoció que “la victoria fue contra todo pronóstico. El combate quedó aplazado en un principio y paramos la puesta a punto, pero se reprogramó con solo diez días de antelación”.

Apoyo municipal

“Como no teníamos tiempo para preparar un combate a diez asaltos me la jugué preparándome solo para tres o cuatro asaltos y me salió bien”, explicó.

Martos también destacó “el apoyo del Ayuntamiento de Granada y en especial de José Antonio Huertas. Nunca hubiese pensado que se me haría un reconocimiento así”.

Francisco Martos cuenta en su haber con los títulos ‘amateur’ de España conseguido en el 1991 y de Andalucía en el 1992. Ambos fueron del peso pesado.