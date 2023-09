Seis altas y nueve bajas: el intenso cambio de cromos en el Granada CF

Cerró el mercado de fichajes en el Granada CF con más bajas que altas, con menos fichajes que jugadores que han salido, con seis entradas y nueve salidas.

La situación aún se puede solventar, ya que el club busca en el mercado libre algún futbolista que pueda reforzar aún más la plantilla. Después del 1 de septiembre, y hasta que se abra de nuevo el mercado invernal el 1 de enero, se puede fichar a cualquier jugador que no esté vinculado a equipo alguno.

Ha traído el Granada a los defensas Jesús Vallejo, Wilson Manafá y Álvaro Fernández, a los medios Gerard Gumbau y Gonzalo Villar, y al delantero Lucas Boye.

Los que han salido, en relación a los que acabaron con el primer equipo la pasada temporada, son los defensas Erik Cabaco, Jonathan Silva y Joaquín Marín ‘Quini’, los medios Pol Lozano, Víctor Meseguer, Yann Bodiger y Rubén Rochina, y los atacantes Jorge Molina y Alberto Soro.

Por diferentes motivos, aún no se puede valorar de forma adecuada cuanto ha salido ganando el Granada con estos cambios, si es que ha salido ganando, de jugadores de Segunda a futbolistas de Primera.

Las primeras jornadas sí que han esbozado ya cambios claramente a mejor en algunas posiciones, modificaciones que aún están por ver en otras, sobre todo por la falta de minutos de los buenos.

A continuación, analizamos brevemente jugador a jugador y puesto a puesto cada uno de los estos cambios de cromos.

Vallejo por Cabaco

Es, a priori, uno de los cambios con los que el Granada va a salir ganando, ya que Vallejo llega para ser el líder de la zaga, mientras que Cabaco contó con pocas oportunidades el curso pasado. Los problemas físicos del zaguero maño han impedido, por ahora, comprobar que es así.

Álvaro Fernández por Jonathan Silva

Otra comparación, como la anterior, en la que el paso de los partidos seguramente demostrará que se ha cambiado a bien. Jonathan Silva apenas contó para los técnicos rojiblancos la pasada campaña y en ningún momento mejoró a los que jugaron ahí, especialmente Neva, mientras que las expectativas y las referencias en torno a Álvaro Fernández son inmejorables.

Manafá por Quini

Como en los casos anteriores, el paso de los partidos hablará, aunque es de los tres movimientos de la defensa el que deja más dudas. Quini era un seguro de vida y cumplía siempre que jugaba. Ha sido cambiado por Manafá, que es un auténtico melón por abrir. Cero minutos en cuatro partidos. O aún no está en forma o no convence a Paco.

Gumbau por Pol Lozano

Pese al buen hacer de Pol Lozano en la segunda vuelta liguera, parece indiscutible la calidad y lo bien que ha caído Gumbau en el Granada. No hay duda de que, por ahora, es el mejor fichaje del equipo, básicamente porque es el único que está jugando con regularidad.

Gonzalo Villar por Meseguer y Bodiger

El murciano, por sus muchas cualidades, puede cubrir el vacío que dejan dos hombres, ya que en la medular han salido más de los que han entrado. Meseguer y Bodiger, pese a su irregularidad, jugaron mucho. Gonzalo Villar, por ahora y por culpa de llegar más tarde y de los problemas físicos, está actuando menos de lo esperado, aunque dando muestras de calidad cuando lo hace.

Lucas Boyé por Jorge Molina

El cambio de ‘9’ es una batalla pesada entre dos jugadores corpulentos y poderosos que tienen muchas cualidades de gran delantero. Es evidente que Jorge Molina ya no contaba con el potencial físico y la fuerza de Lucas Boyé, tanto como que el argentino tiene que demostrar la clase, la calidad y los goles del veterano punta, que ahora es uno más del vestuario al integrarse en el cuerpo técnico de Paco López.

Rochina y Alberto Soro

Son los dos futbolistas que han salido sin que el club haya cubierto su salida con nuevos efectivos, aunque el perfil de Rochina, en algunos aspectos, se puede asemejar al de Gonzalo Villar. La plaza de Alberto Soro como jugador de banda izquierda que también se puede incrustar en la medular queda descubierta.

Samu Omorodion

Alguien puede echar de menos al nuevo jugador del Alavés, pero no aparece en el listado de altas porque ya no forma parte de la plantilla pese a subir desde el filial este mismo verano, ni en el de bajas porque no estaba la pasada campaña en la primera plantilla.