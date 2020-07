Carta de despedida de Guille Rubio: Ésta es mi parada

Han sido muchos años juntos, pero es hora de que tomemos caminos diferentes. Recuerdo cómo nos conocimos por casualidad y cómo fuiste poco a poco seduciéndome.

Te debo gran parte de lo que soy, por todo lo que me has transmitido durante todos estos años. Me considero mejor persona por cada uno de los valores que he respirado a tu lado. Me has hecho vivir situaciones de enorme felicidad y alegría, pero también me has mostrado el otro lado de la moneda, conociendo de cerca qué es la frustración y la decepción.

Han sido años increíbles y mucho mejores de lo que yo jamás pude imaginar. Me has dado la posibilidad de poder estar en lugares que probablemente nunca habría conocido y me hubiese perdido su magia. De todas las personas que he podido conocer en este viaje, que han sido muchas, y me llevo un pedacito de cada una de ellas para mí. No sé cómo devolver todo el cariño que he sentido de todos vosotros, solo puedo daros las gracias de corazón.

Todo esto no habría sido posible sin el esfuerzo de mi familia.

A la persona que más quiero, Daniela. Tú has sido la mayor victoria de mami y papi. Eres el motor de nuestras vidas y por la que luchamos cada día. Con una sonrisa, una caricia o un beso tuyo nos haces sentir la suerte que tenemos por ser tan especial. Te quiero Dani.

Y sobre todo a ti, María. Por tu fuerza, por ser mis manos y mis pies, por saber qué decirme en cada momento, por ayudarme a levantarme cuando estaba más bajo o sacarme una risa solo como tú sabes. Gracias por haberte cruzado en mi vida porque sin ti, nada de esto habría tenido sentido. Te amo Mivi, siempre juntos.

Gracias mamá y papá. Por estar siempre ahí, por esas palabras o esos abrazos en la distancia que sentía tan cerca. Solo puedo deciros que os quiero y sois los mejores padres del mundo.

Ahora empiezo un nuevo camino con retos y desafíos que voy a afrontar con la máxima ilusión y con las mismas ganas que he sentido todo este tiempo, disfrutando cada instante que hemos compartido juntos.

Hasta siempre amigo!!!!!!