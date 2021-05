El Arenas de Armilla se ahoga en la orilla

Trágica jornada para los equipos granadinos que conforman la División de Honor sénior. De los cinco conjuntos que disputaron sus partidos este fin de semana, sólo el Celtic de Pulianas fue capaz de sumar los tres puntos, mientras que equipos como Vandalia o Cubillas fueron derrotados en casa y Arenas de Armilla, que se jugaba el ascenso, y Atarfe Industrial, cayeron en sus salidas a domicilio.

El partido del Arenas en casa del San Pedro fue dramático. El cuadro granadino necesitaba ganar en tierras malagueñas para regresar, nueve años después, a Tercera División y cayó derrotado por 3-1 en un choque engañoso en cuanto al resultado.

Los jugadores dirigidos por Thierry dispusieron de un penalti a la media hora del choque cuando el resultado era aún de empate a cero. Javi Prieto, el encargado del lanzamiento, no acertó a anotar gracias a la destreza del guardameta rival y dio lugar a unos minutos de dudas que aprovecharon los locales.

Steven sí acertó desde los once metros y Álvaro, en el 75’, puso tierra de por medio con el 2-0. Los armilleros llegaron a creer con el gol de Torres a tres del final pero Carrera, cuando ya se cumplía el tiempo reglamentario, rompió con las ilusiones del Arenas.

Atarfe

El carrusel de derrotas lo completaron el Atarfe, el Cubillas y el Vandalia. Los atarfeños cayeron por la mínima ante el Rincón debido a un gol de Goffin. Acabaron con diez por la expulsión por roja directa de Romero.

Albolote

El conjunto de Albolote, por su parte, no pudo hacer frente a un muy buen Cantoria, que se adelantó muy pronto en el marcador (minuto dos) y no sólo no cedió su ventaja, sino que la amplió en el 54’.

Vandalia

Sin respuesta se quedó el Vandalia de Peligros. El conjunto granadino cayó con estrépito en el Nuevo Antonio Bailón frente a un Berja que ya suma cuatro partidos seguidos sin perder. El único gol de los granadinos lo hizo Antonio.

Céltic

El punto positivo del fin de semana lo puso el Celtic de Pulianas. Los de verde y blanco arrasaron en casa al Vera gracias a un choque en el que exhibieron su poderío atrás y su efectividad en la parte de arriba. José Requena hizo el 1-0, Sergio empató con celeridad para los almerienses y Kiko, Rubén Osuna y Torrillo marcaron las diferencias entre las dos escuadras. Los pulianeros serán una jornada más líderes de su grupo.