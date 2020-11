El Huétor Vega hunde más al Real Jaén

En una jornada en la que no jugaron ni el Huétor Tájar ni el CF Motril, lo más destacado en los dos encuentros del Grupo IX de Tercera División con representación granadina fue el triunfo del CD Huétor Vega. Y lo hizo en el Estadio de La Victoria ante el Real Jaén que no pasa por su mejor momento y que aún no ha ganado.

Los de Joseba Aguado hicieron un encuentro muy serio y se adelantaron a los 38 minutos por medio de Morillas tras un disparo que pasó entre las piernas del portero Álvaro Chica. A los jienenses no les quedaba otra que irse a por el empate y llegaron a contar con un hombre más durante media hora por expulsión del hueteño Sabaca. Acosaron a su rival pero su falta de acierto y el buen partido de Sergio evitó que los locales marcaran. Ya en el 95’, Alfonso puso la puntilla para darle el primer triunfo del curso a los metropolitanos.

El derbi

En el derbi provincial de la jornada, el Loja se impuso por 2-0 al Maracena en un duelo que quedó resuelto en la recta final. Hasta el minuto 83 las tablas campearon en el marcador pero Salvatierra y, posteriormente, Juanfran le dieron un nuevo triunfo a los lojeños que olvidaron así la goleada de la pasada jornada.