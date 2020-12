Joan Laporta hará campaña para los culés de Granada

"Hay muchos que dicen que ser del Barça y luego no lo son, ¡al loro, que no estamos tan mal!". La cita no es así palabra por palabra pero básicamente ha sido el extracto que ha marcado una época para la culerada, la que ganó muchos títulos y conoció a los Barça Toons. En realidad la cita textual en español de aquel discurso para una época del fútbol nacional era que había "muchas críticas vienen de hipócritas que dicen ser del Barça y no lo son. Si no hacen ver que son culés no los leería nadie ni los escucharía nadie" y la decía un tal Joan Laporta Estruch, el mismo que quiere volver a ser presidente del FC Barcelona y que para ello piensa trasladar su mensaje por la piel de toro, incluida Granada.

La precandidatura de Laporta ha tirado este martes de marketing soltando una gran lona a pocos metros de la casa del gran rival, a unos pasos de Concha Espina. Este arranque sorprendente en Chamartín de un Laporta nacido para el show es la antesala de una campaña que saldrá más allá de la Ciudad Condal, Cataluña y el Santiago Bernábeu señalando en el itinerario andaluz las ciudades de Granada y Málaga.

El expresidente que trajo a Ronaldinho y puso a Guardiola en el banquillo del Camp Nou ha colocado una gigantesca pancarta en Madrid con su lema electoral a 100 metros de distancia del estadio Santiago Bernabéu, y este miércoles se trasladará a Andalucía. Eso sí, todavía no se sabe si lo hará físicamente o será también con la ubicación de diferentes mensajes en las capitales de Granada y Málaga.

Por lo pronto, las redes se han quedado boquiabiertas con la lona de cincuenta metros de altura, 20 de ancho y mil metros cuadrados, sobre fondo rojo, ubicada en el lateral de un bloque de pisos. En la misma se ve una imagen de Laporta con el lema de su campaña: Laporta president, estimem al Barça (queremos el Barça es el lema oficial de su candidatura) y el mensaje en español: Ganas de volver a veros. De aquel famoso discurso ya se conoce el estilo de Laporta para combinar el catalán y el español en el presidente del més que un club que más ha calado fuera de Cataluña.

La lona se ha instalado en un edificio situado en la esquina del Paseo de la Habana con la calle Santiago Bernabéu, a poca distancia del estadio madridista.

La idea de dar visibilidad a la campaña lejos de Barcelona se debe a que por primera vez en la historia, las elecciones se celebrarán en diez sedes electorales (Camp Nou-Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida, Madrid, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Andorra la Vella) y una de ellas es Madrid. Es decir que la campaña andaluza de Laporta para la posterior votación en la capital hispalense se dirigirá al Oriente andaluz.

Según informó este martes su precandidatura, está previsto para este miércoles acciones similares en Andalucía (Málaga y Granada), aunque sin concretar si se tratará de campañas gráficas o con la presencia del expresidente del Barcelona.

Según los datos de la Federación de Peñas Barcelonistas de Granada y Provincia (Fepebacm), en Granada hay alrededor de cuarenta peñas con los aficionados culés desplegados por todas las comarcas y en los municipios más habitados. En el Cinturón es donde tiene un mayor despliegue con peñas muy repartidas por toda el Área Metropolitana.

El club tiene un censo aproximado de 110.00 socios con derecho a voto, de los que el 93% residen en Cataluña, un 4% en el resto de España y el resto en el extranjero.

Hasta la fecha, nueve socios barcelonistas: Víctor Font, Joan Laporta, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Agustí Benedito, Emili Rousaud, Lluís Fernández-Alà, Jordi Farré y Pere Riera han anunciado su predisposición a presentarse a las elecciones.