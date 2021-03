Joan Pardina: “No soy muy anotador pero cumplo en otras facetas”

Joan Pardina es uno de los veteranos en el vestuario del Covirán Granada, no en vano cumple su tercera temporada a las órdenes de Pablo Pin. El alero catalán, que lleva un mes en el dique seco debido a una lesión de rodilla que se produjo durante el partido ante el Almansa, no ve el momento de volver a pisar una cancha para defender la camiseta rojinegra, pero también es consciente de que la recuperación ha de ser total para evitar una recaída. Ve al equipo bien y no descarta nada en los play off por el ascenso porque, eso sí, apenas deja un resquicio a la posibilidad de que el conjunto granadino no acabe la segunda fase entre los siete primeros.

¿Cómo recuerda el momento porque en principio parecía que era algo muy grave?

Lo recuerdo perfectamente. Fui a hacer un desplazamiento y la rodilla se me quedó clavada. En ese momento tenía un dolor insoportable y pensé lo peor, en que perdía la temporada. Luego, poco a poco y tras verlo con los ‘fisios’ fui más optimista. Al final, dentro de lo que pudo ser fue lo menos grave posible y ya pienso en recuperarme cuanto antes para poder estar con el equipo en el tramo final de la temporada.

Ya ha pasado casi un mes desde el percance.

Sí, sí. Llevo los días contados. Este jueves ha hecho un mes y la verdad es que tengo muchas ganas de volver. De hecho, le he dicho al ‘fisio’ que me mande todo lo que pueda hacer. Estoy yendo a la piscina, hago bici y gimnasio. Mi objetivo es volver cuanto antes pero será cuando esté bien para jugar, incluso mejor que antes.

Un mes parado por lesión más el mes y medio que estuvo parado el equipo por los casos de Covid-19 en los rivales…, vaya temporadita.

Ya sabíamos todos que ésta iba a ser una temporada difícil. Son cosas del deporte. Lo del Covid sabíamos que podría pasar este año y las lesiones son parte del juego. Yo por suerte hasta ahora no había tenido.

¿Cómo ha visto desde la barrera al equipo en los últimos partidos de la primera fase?

Al final perdimos el último ante Castellón en un partido que fue igualado, un cara y cruz contra uno de los equipos más fuertes del grupo. Lo importante es que hemos pasado a la siguiente fase con un buen balance. Ahora tenemos nueve partidos que son prácticamente en un mes. Yo veo al equipo bien y con posibilidades de estar arriba.

¿A qué aspira el Covirán en esta nueva fase?

Para mí el objetivo es ganar todos los partidos. Más en serio, el objetivo ahora es entrar en los play off por el ascenso en la mejor posición posible para tener el factor cancha en las rondas que se pueda.

El parón que sufrió el equipo después de Navidad, ¿ha afectado mucho?

No se sabe. Al final todos los equipos han tenido cosas y nosotros dentro de lo malo pudimos seguir entrenando, no como otros que tuvieron que estar parados metidos en casa diez días. No creo que sea excusa y este año, menos. Ahora tenemos que centrarnos en lo que estamos y ver que hemos recuperado gente, que volvemos a estar doce jugadores, algo que hacía mucho que no entrenábamos con doce efectivos, pues ha habido ocasiones en las que estábamos ocho o nueve para jugar. Yo creo que ahora con todos y con un poco de continuidad el equipo va a afrontar un buen final de temporada.

Si echa la vista un poco atrás, ¿qué balance hace de la primera fase?

Entramos bien en la segunda fase con un buen balance de cinco victorias y tres derrotas que podría haber sido mejor, pero vista la igualdad que hay en esta liga se ha visto que todos los equipos pierden partidos y que la perfección es difícil. Por todos los problemas que ha habido con el Covid y las lesiones, creo que el balance no es excelente pero sí bastante bueno.

¿Y a nivel particular?

Más o menos igual. No se ha visto al mejor Joan Pardina pero sí he sido cumplidor en lo que mejor sé hacer como el trabajo en defensa, en el rebote, ayudando al equipo… Igual no se me ve mucho porque no soy muy anotador, pero cumplo en otras facetas y algunos intangibles. Ahora, lo que espero es volver pronto y volver mejor.

¿Es un jugador de los que lo pasa mal viendo los partidos sin poder salir a la cancha?

Sí. Estos que me he perdido lo he pasado fatal. Cuando juegas no hay tantos nervios y en cambio, cuando estás fuera, ves cosas que dentro cuesta verlas, ves al equipo jodido y piensas que te gustaría entrar. Es difícil pero no me queda otra que acostumbrarme.

Este sábado toca jugar contra el Palencia. Es una perogrullada pero mejor cuanto antes se logre la primera victoria de esta fase y es importante hacerse fuertes en el Palacio.

Para mí este partido ante el Palencia es obligatorio ganarlo. En esta segunda fase todos los equipos son duros y aquí en casa no tenemos que perdonar. Además, ganar al Palencia sería dejarlo a tres triunfos y, además, comenzar una dinámica positiva de cara a la próxima semana, que tendremos dos partidos.

Hace unos días decía Pablo Pin que usted era el pegamento del equipo por lo mucho que hace en el vestuario.

Llevo tres años aquí y junto con Borto intentamos que todo el equipo esté a gusto. En la pista soy un jugador que tiene bien los conceptos e intento ayudar a los que les cuesta más y busco que el equipo esté unido.

¿Se han acoplado bien Edu Gatell y Moisés Andriassi?

La adaptación ha sido fácil. Obviamente para Moisés es un poco diferente porque es la primera experiencia fuera de su país, donde se practica un baloncesto muy diferente al que se practica aquí, pero lleva desde principios de enero y está bien adaptado al equipo. Y Edu es un jugador que conoce la liga a la perfección y desde el primer día, en su primer partido ante el Palma, vimos que es un jugador de garra, de intensidad, de los que sube la energía en defensa. Actitud no le falta.

Decía hace un momento que es su tercera temporada en el Covirán. En un club tan joven es como ser ya casi de la casa.

Me considero casi un veterano aquí. La verdad es que en mi carrera hasta ahora éste es el equipo en el que más he estado. Lo importante ahora es lograr los objetivos tanto en lo personal como en lo que se refiere al equipo.