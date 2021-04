Joan Pardina: "Ya cuento los días para volver a jugar"

Los peores presagios se hicieron realidad cuando Joan Pardina recayó de su lesión en su rodilla derecha durante un entrenamiento poco antes del encuentro que el Covirán Granada iba a jugar en La Coruña, día señalado para su retorno a las pistas después de 50 días en el dique seco.

En esta ocasión, el diagnóstico fue demoledor: rotura del ligamento cruzado anterior. La gravedad de la lesión implica que el jugador tenga que pasar por el quirófano y estar de baja unos seis meses.

El alero, que será operado la próxima semana en Barcelona, asegura que ya está un poco más animado y que ya tiene la mente puesta en "volver cuanto antes a disfrutar del baloncesto".

Pardina, que está en la Ciudad Condal desde la pasada semana, señala que la rehabilitación la comenzará una semana después de la operación y que está deseando comenzar a trabajar cuanto antes para así "empezar a contar los días que me falten para volver a jugar".

El jugador del Covirán Granada tiene un mal recuerdo del momento de la recaída: "Ahora estoy un poco más animado, pero cuando me pasó me derrumbe en el mismo entreno porque volví a hacer el mismo gesto que cuando me lesioné la primera vez y vi claro que me iba a perder lo que resta de temporada por poco que fuera".

"Tenía muchas de volver, pero a veces las cosas no salen como uno quiere y no queda otra que aceptarlo”

Para Pardina también fue "jodido" el momento en el que le dieron el diagnóstico porque, "después de estar un mes y medio trabajando a tope para poder volver al final de la temporada, vi como en menos de una semana volví a lesionarme".

"Tenía muchas ganas de volver, pero a veces las cosas no salen como uno quiere y no queda otra que aceptarlas, mentalizarme y tener una actitud positiva hacia el futuro", añade el alero catalán.

Optimista con el equipo

Sobre cómo ha visto a sus compañeros en las seis jornadas que se han disputado de la segunda fase de la LEB Oro, Pardina asegura que el Covirán "es uno de los equipo más sólidos del grupo".

Asimismo, quita importancia a la derrota sufrida en La Coruña:"No debe preocupar porque se está viendo que es una liga súper igualada en la que todos los equipos pierden. Otra cosa son las sensaciones que dejó el encuentro, pero seguro que el equipo está trabajando en ello esta semana para afrontar los cuatro partidos que restan con la máxima confianza y con la vista puesta en lograr una buena clasificación de cara a los play off".

Si ya de por sí duele perderse varios partidos, al alero catalán le pesa más aún no poder ayudar a sus compañeros este sábado ante el Breogán, "un encuentro de esos que a todos nos gusta jugar nos gustaría". Para Pardina, el choque ante el gran favorito para el ascenso a la ACB tiene el ingrediente añadido de que "en el caso de ganar nos daría la oportunidad de quedar primeros de esta fase".

También lamenta que no pueda haber público porque "para la afición éste es uno de esos partidos grandes de la temporada entre dos de los mejores equipos de la competición". "Es una pena tanto para mí como para la afición y el club perdernos este tipo de partidos", recalca el alero, que es consciente de que . "este año es así y el equipo, por desgracia, ya está más que acostumbrado a jugar sin público, así que esperemos que ante el Breogán afecte lo menos posible".