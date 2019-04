"Este combate lo veo difícil. Lo hemos preparado a conciencia". Con estas palabras John Carter manifiesta su prudencia ante el importante combate para su carrera que le medirá esta noche al ibicenco Víctor Bonet (10 victorias-0 derrotas-1 nulo, 2 KO), un púgil zurdo de 30 años que a pesar de ser más veterano que Carter tiene solamente un combate más que el granadino (9-0-1, 5 KO).

El hecho de tener un contrincante zurdo en el ring no asusta sobremanera a John Carter, que ha estado preparando intensamente el combate junto a su hermano James, que también es zocato. "Te complica un poco más, pero cuando te preparas es igual. De hecho, yo he hecho guantes con campeones del mundo que son zurdos".

"Es un boxeador estilista, ordenado. Hay que tener cuidado no podemos tener ningún fallo porque es un profesional de pies a cabeza y los fallos se pagan caro en el boxeo", resume el campeón de Almanjáyar sobre su rival de esta noche en el pabellón de sa Dona en un combate pactado a diez asaltos de tres minutos cada uno.

Un espectáculo que llegará al borde de la medianoche y que se podrá ver a través de internet en la que han calificado en la isla como la "velada más importante de la historia de Ibiza".

Respecto a la expectación que hay en la casa de Bonet, Carter asegura que suele abstraerse de todo lo que no tenga que ver con su entrenamiento. Como tampoco teme un arbitraje casero.

"Cuando juegas fuera de casa se suele decir que vas perdiendo cero a uno, pero hay que achuchar y remontar", apunta el campeón de España, quien se muestra convencido de que "los árbitros deben ser neutrales y además el combate lo estará viendo toda España en directo".

Si algo tiene claro Carter es que esta noche se subirá al ring con el trabajo hecho y que el boxeo será justo. "Me he preparado a conciencia, si me gana es porque él es mejor que yo".