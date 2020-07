John Carter: "En el ring voy a ir hacia adelante aunque le tenga mucho aprecio a Larrinaga"

Dicen los que entienden de boxeo que un buen golpe en los hombros puede ser letal si al contrario se les quedan dormidos y se les limita el movimiento. John Carter tiene que soltar peso para su vuelta estelar por el cinturón de la Unión Europea (EBU) del superpluma que le medirá al baracaldés Ibon Larrinaga el sábado 8 de agosto en Marbella, en la gran velada nacional y casi la única de este 2020 que organiza la promotora vasca MGZ.

Aunque donde tiene que descargar peso el granadino para poder imprimirle fuerza a sus golpes es en los hombros: donde soporta la carga de ser un ejemplo deportivo para la gente de la zona Norte de Granada, la carga de ser un estandarte del pugilismo granadino y también del andaluz, de llevar la economía familiar junto a su hermano en el taller de carpintería, de disputar el ansiado título europeo que se le resiste y de la frustración de la pandemia que le ha frenado en un año importante para su carrera. Carter sabe que la idea es llegar ligero de equipaje a la plaza de toros de Puerto Banús y que mente y cuerpo funcionen al compás de lo que le pide Omar Sánchez, que le acoge en su cochera para el campo de entrenamiento, para así poder descargar la rabia que lleva dentro.

–¿Cómo ha pasado estos meses sin casi poder entrenar?

–La verdad es que he estado entrenando aquí con mi hermano en el taller como he podido, pero con muchas limitaciones por no poder correr y no poder salir a hacer un entrenamiento de contacto perfectamente.

–¿Qué significa el no poder tener contacto para un boxeador?

–Es el 100%. El no poder hacer sparring te cambia todo.

–¿Qué sensaciones tiene antes esta oportunidad de medirse a Ibon Larrinaga por ese título europeo del superpluma que tanto se le resiste disputar?

–Es un compañero. Yo lo conozco y él me conoce. Además, el promotor, que es su entrenador, también me conoce bien.

–Han peleado ya en alguna ocasión. ¿Cómo le fue?

–Sí, peleé con él en mi último combate amateur y perdí. Después he vuelto a entrenar varias veces con él. Nos conocemos bien. He subido seis veces a Bilbao y he hecho sparring con él cuatro por los menos

–Tienen una buena relación además. Vaya que serán dos amigos pegándose en el ring.

–Sí. Cuando dijeron que iba a pelear con él, pues en principio me eché un poco para atrás. No me gustó. Pero luego en el ring hay que ir hacia delante y voy a ir para adelante contra él aunque lo conozca y le tenga aprecio.

–¿Tiene un idilio con el País Vasco y es acogido casi como uno más de sus boxeadores?

–La verdad es que me llevo muy bien con todos. Me gustaría pelear allí, estoy deseando que llegue la hora de pelear en Bilbao.

–¿Qué destaca de Larrinaga?

–Sobre todo, la movilidad. Se mueve muy bien, abre los ángulos y es un tío listo.

–El escenario es bonito.

–La verdad que me gusta mucho. ¡Qué tendrá Marbella que todo el que llega, se coloca!

–Son Las Vegas españolas

–Sí, y además Marbella está cerca y va a venir mucha gente a verme.

–Supongo que estará teniendo mucho cuidado con el tema del protocolo. Más allá de eso, ¿cuál es su rutina de entrenamiento?

–Estoy teniendo que hacer el campamento con mi entrenador es su cochera. Después la rutina es que me levanto y corro, voy al taller a trabajar aunque esta semana estoy ya parando para descansar y por la tarde voy a trabajar la técnica y el físico. Con lo del coronavirus, tengo que llevar todo para adelante.

–No sé si es la hora (llamada teléfonica mañanera) o lo noto menos motivado que de costumbre...

–Que va. Tengo ganas de subirme al ring y de que suene ya la campana. Casi si me dijeran que no cobro, diría súbeme ya.

–Hace poco le envió un vídeo de apoyo el campeón mundial Anthony Joshua. ¿Qué le pareció?

–¿Lo viste? ¡Qué guapo! Fue la hostia, la verdad es que además de lo Joshua, a Tison Fury lo he conocido en persona, he estado tres o cuatro veces con él y para mí ahora es el número uno.

–Mande un mensaje a la afición.

–Que si pueden no se lo piensen dos veces, cojan el coche y vayan a Marbella porque va a ser uno de los pocos eventos que va a haber este año. Que aprovechen y hagan el viaje si pueden.