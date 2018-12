El Motril se acerca a la zona de 'play off'

Tres partidos con equipos granadinos (dos de ellos derbis provinciales) y tres resultados definidos en la recta final. El Motril se impuso al Guadix por la mínima con un tanto en los últimos minutos, lo que le hace colarse en la lucha directa por la cuarta plaza que ocupa el Antequera (se queda a un punto). El Huétor Tájar logró igualar en Atarfe también en los últimos minutos, mientras que el Huétor Vega dejó escapar un punto como local frente al San Pedro en el descuento, con un tanto en propia meta.

Nueva derrota

Los metropolitanos se reencontraron con la derrota en el Municipal Las Viñas frente al San Pedro, después de la sorpresa en la última jornada como local frente al Antequera. La derrota llegó en el 94’ y en propia puerta, después de que Capilla introdujera sin intención el balón en la meta de Migue García. Los hueteños disputaron una igualada primera mitad frente a un rival directo. Ninguno de los dos conjuntos lograron adelantarse en el marcador, pese a que los hueteños vieron anulado un gol de Palomares (41’). Migue García también fue protagonista con varias intervenciones de mérito ante los delanteros malagueños.

El San Pedro logró adelantarse (66’) con un tanto de Romero, después de una buena jugada de equipo. Los de Jaime Morente, lejos de venirse abajo, fueron a por el empate y lo lograron once minutos después. Álvaro hizo el gol tras un buen pase en profundidad de Adri Butzke, aunque el jarro de agua fría definitivo llegó a uno del final con un tanto en propia puerta que devuelve al conjunto verdiblanco a los puestos de descenso.

Empate en Atarfe

En el primer derbi dominical, el Huétor Tájar logró sacar un punto en su visita al Municipal de Atarfe con un tanto de Esteban en los últimos minutos del encuentro. Los atarfeños tuvieron los tres puntos desde la media hora del encuentro, gracias a un gol de Sergio Bustos. Los de Jorge Moreno se mostraron activos durante todo el encuentro, no demostrando su estado en la clasificación, donde siguen quedando con el empate penúltimos (pese a estar a tres puntos de salir del descenso). Los panciverdes siguen su racha irregular, lo que les mantiene en mitad de la tabla, a seis puntos de poder acceder a la cuarta plaza de la promoción de ascenso a Segunda División B.

Montero decisivo

Por último, ya por la tarde, Guadix y Motril disputaron el segundo derbi provincial de la jornada. Los blanquiazules no podían dejar escapar la victoria para no perder espacio con los puestos de honor y no lo hicieron. En el 21’ Ramiro adelantó a los costeros desde el punto de penalti, resultado con el que se llegó al descanso. Sin embargo, en el 66’ fue Pedro Amate quien, de la misma forma que en la primera parte, lograra el empate para el Guadix. El desequilibrio se produjo en los últimos minutos, cuando Montero anotó el tanto de la victoria para un CF Motril que roza con los dedos volver a la zona de promoción.

El sábado, en partido adelantado, el Loja no pudo sumar ante un rival directo como el Antequera, un conjunto que no permitió que la zona alta se apretara más aún. Los lojeños quedan décimos en mitad de la tabla.