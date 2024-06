José Manuel Ruiz: "Ilusión y trabajo no faltarán en los Juegos de París, quien me conoce lo sabe"

Cuando se habla de los grandes deportistas españoles, a la mayoría de personas les entrará esa nostalgia por aquellos 'héroes' de Sudáfrica 2010, los Gasol, Blanca Fernández Ochoa...mientras que otros tirarán por algunos más recientes como Alcaraz, Alexia Putellas o Jorge Martín, por poner ejemplos. Sin embargo, más lejos del foco existen infinidad de personas que han hecho tanto o más por el poner el nombre de nuestro país en lo más alto del deporte y, en este caso, el nombre de Granada. Uno de ellos es José Manuel Ruiz, palista accitano que va camino de competir por octava vez en unos Juegos Paralímpicos, un hito único que nadie había conseguido hasta ahora.

Natural de Guadix, el jugador de tenis de mesa aspira a convertirse en el primer deportista español paralímpico que alcanza esta cifra de eventos, superando a Purificación Santamarta, corredora que llegó a los siete. Una andadura que comenzó en Atlanta 1996 y que alcanzará una nueva cima este verano en París 2024.

La trayectoria del palista cuenta con más de 30 medallas entre Europeos y Mundiales, así como cinco metales olímpicos, tres platas y dos bronces. Además, ha alcanzado hitos significativos como ser el único en los últimos 30 años en participar en la Superdivisión, la máxima categoría para palistas sin discapacidad del tenis de mesa nacional.

Por si no fuera suficiente, actualmente acaba de terminar la temporada en División de Honor con el CTM Vegas del Genil, con el que ha conseguido la permanencia en la categoría. Por otro lado, la faceta deportiva la compagina con la profesional, ya que es docente y conferenciante. Bajo el proyecto 'Tú puedes ser Olímpic@', visita numerosos colegios por toda la provincia para fomentar la vida activa y saludable entre los más jóvenes. La agenesia congénita que le dejó sin parte del brazo derecho ni de broma iba a poder con un deportista y una persona ejemplo de mentalidad, constancia y trabajo.

-¿Dónde encuentra la motivación para seguir compitiendo a ese nivel siendo la octava vez que acudirá a los Juegos Olímpicos?

-Cuando uno sigue en activo, lo que pretende es seguir creciendo y mejorando. Siempre se puede aprender algo y esa faceta me motiva mucho, teniendo en cuenta ciertos factores que no dependen de nosotros. La pasión y la actitud nos da perseverancia para hacer las cosas y no tirar la toalla. Si somos capaces de llevar esto a cabo, podemos estar más cerca de la excelencia. Esto intento compartir en las charlas con trabajadores y empresas, para que puedan seguir siendo eficientes con el paso de los años.

-¿Sigue teniendo como objetivo principal las medallas, o tras todo lo cosechado prefiere disfrutar del proceso y estar más tranquilo?

-Una vez alcanzado lo primordial, que era la clasificación a París 2024, y sin esa mochila extra de la presión -siendo yo el primero que me exigía-, en este caso voy más liberado pero sin renunciar a nada. Intentaré luchar por lo máximo y dar lo mejor de mí hasta donde el resultado me lleve. Ilusión y trabajo desde luego no van a faltar y quien me conoce lo sabe.

-¿Si tuviera que quedarse con una enseñanza que en algún momento le dio su carrera, cual sería y por qué?

-Me quedaría con lo importante que es escuchar a los demás, por ejemplo a entrenadores con diferentes métodos de entrenamiento. Poder aplicar esas cosas a tu propio contexto, saber que es efectivo para ti a nivel individual y que otras cosas no lo son. Por otro lado, la importancia de formarse y trabajar para tener oportunidades. Al final, cuando uno trabaja esas oportunidades aparecen y hay que aprovecharlas.

-¿Cómo ha evolucionado para usted el deporte paralímpico en estas décadas?

-El deporte paralímpico ha crecido muchísimo. Recuerdo mis primeros torneos y mis primeros Juegos allá por Atlanta 96 y los Paralímpicos se reconocían como un encuentro deportivo para personas con discapacidad. Sin embargo, hoy en día el reconocimiento social, mediático y deportivo que tenemos los deportistas paralímpicos en España e internacionalmente es enorme. Por fortuna, este deporte se ha profesionalizado a niveles muy cercanos a los JJOO, y ahí están los resultados y las marcas que han llevado el nivel deportivo a, depende en que disciplina, igualar o superar a algunas pruebas olímpicas.

¿De donde sacó fuerza para continuar tras la rotura del tendón de Aquiles?

-Sin duda supuso un punto de inflexión en mi carrera deportiva. Las lesiones nunca son oportunas, pero es que esto ocurrió cuatro meses antes de los Juegos de Tokio para los que, por fortuna, ya estaba clasificado. Tuve apenas unas horas de 'luto', pero se me vino el mundo encima por todo lo que habíamos recorrido. En mi caso, tuve que tomar la decisión de estar más tiempo fuera de casa porque la preparación que estaba teniendo era insuficiente. Comencé a subir a Madrid mensualmente durante dos semanas, aproximadamente, para entrenar con el grupo de la selección absoluta, tuvimos que contratar a un preparador personal, psicólogo, nutricionista…Un equipo multidisciplinar que no hubiera sido posible de formar sin ayuda de mis patrocinadores. Y es de ahí de donde saqué la motivación. Ese esfuerzo que habíamos hecho, tanto mi familia a nivel personal como ellos a nivel de confianza y aporte económico, no podía caer en saco roto. Saqué fuerza de donde no la tenía y salir de mi zona de confort me hizo saborear mucho más esas pequeñas metas que fuimos superando en el día a día. También me ayudó a poder mantener la mente fuerte en esos tres meses y medio que estuve en Madrid, jornadas de 8-10 horas que fueron muy duras, pero de las que saqué un gran aprendizaje.

¿Cómo ha sido la temporada con el CTM Vegas del Genil?

-Ha sido una temporada complicada ya que el club, en vez de reforzarse con algún jugador nacional o extranjero con experiencia que hiciera tándem conmigo, como veníamos haciendo, decidió que los jóvenes de la cantera dieran un paso adelante y pasaran al primer equipo. La primera vuelta fue dura porque hubo partidos que se nos escaparon por esa inexperiencia que División de Honor te hace pagar, y ya en la segunda el club sí que decidió reforzarse con un jugador a nivel internacional muy bueno -refiriéndose a Liang Qiu, palista alemán de origen chino-. Esos cinco partidos que disputó con nosotros los conseguimos ganar todos, y una vez asegurada la permanencia teníamos más tranquilidad. Al final, pasamos de luchar por no bajar a casi meternos en el play off de ascenso. El objetivo de la permanencia y que los compañeros ganaran experiencia se ha cumplido. De hecho, hemos quedado en cuarta posición.

-¿Le gustaría centrarse en su faceta como profesor y conferenciante, o seguir colaborando en programas con la Junta de Andalucía?

-Creo que mi faceta como conferenciante o docente son complementarias. De hecho, es verdad que el trabajo diario en clase no lo estoy llevando a cabo pero sí que sigo involucrado: visitamos muchos centros educativos con nuestro proyecto 'Tú puedes ser Olímpic@' con mi compañero y amigo Jacinto Garzón. Este es un proyecto único en España y a nivel internacional, ya que unimos inclusivamente la parte Olímpica y Paralímpica hablando de un mismo movimiento. En él intentamos compartir estas experiencias y aprendizajes ganados a lo largo de nuestra carrera con los jóvenes de nuestra provincia, y gracias a la Delegación de Desarrollo Educativo en Granada, son unos treinta centros educativos granadinos los que visitamos cada curso. Eso, junto al fomento del hábito de vida saludable, la importancia del descanso y mantenerse activo, es lo que intentamos reforzar junto al trabajo diario de nuestros compañeros docentes.

-¿Tiene intención de seguir compitiendo a nivel profesional una vez que pase París?

-Bueno, esa es la pregunta del millón, que pasará después de París. Cuando volvamos, valoraremos si sigue mereciendo la pena todo lo que conlleva mantener esa actividad y ese esfuerzo todos los días. Es cierto que nunca me he marcado objetivos a lo largo de mi carrera. En el tenis de mesa siempre tenemos una competición internacional de referenciam ya sean Europeos, Mundiales o Juegos Olímpicos y siempre hemos intentado preparar de la mejor forma el reto de ese año. Si cuando terminen estos Juegos vemos que ese hambre sigue ahí, que me veo competitivo y capaz de enfrentarme a cualquiera, y que mi familia sigue teniendo la paciencia para aguantar la ausencia que conlleva muchas veces, seguiré. Quién sabe.