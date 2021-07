David Valero: "He trabajado mucho para dar esta medalla a España y a mi familia"

El granadino David Valero, tercero en la carrera olímpica de bicicleta de montaña, disputada este lunes en el circuito de Izu, destacó que ha trabajado mucho para ganar esta medalla.

"Estoy muy feliz, la medalla de bronce es muy bella. Ha sido realmente increíble, por mí y por toda España. He trabajado mucho para lograr este resultado, para dar esta medalla a España y a mi familia", fue el primer comentario del ciclista español a EFE.

Sobre el último tramo de la prueba, en la que se decidieron las medallas de plata y bronce entre un grupo de cuatro corredores, señaló: "Cuando faltaban 500 metros y estaba luchando por la medalla, en lo único que pensaba es en ir a por ella y traérmela a casa".

Valero ha dado al equipo olímpico español su segunda medalla en Tokio, después de la presea de plata obtenida por la taekwondista madrileña Adriana Cerezo.

“Aun no me lo creo, estoy flotando, tengo la emoción a flor de piel. No se me pasaba por la cabeza la medalla, pero tampoco lo descartaba, llevo tiempo trabajando para esto”, fueron las primeras palabras de David Valero nada más cruzar la línea de meta en COPE.

Experiencia

“Estoy muy contento después de haber tenido una muy mala salida. Sabía que la carrera iba a ser larga, que iba a poder estar peleando con los de adelante y así ha sido. Estoy súper contento”, añadió Valero.

“Sabía a lo que venía, tengo la experiencia de Río 2016, donde me quedé con las ganas del diploma, y me he podido quitar esta espina”, agregó el granadino.