El sueño de la granadina Laura García 'RawLaw' para el debut del breakdance en los Juegos Olímpicos

'Raw Law' es el apodo con el que se conoce internacionalmente dentro del baile urbano a la granadina Laura García, una de las mejores b-girl (apodo con el que se nombra a las chicas que bailan breakdance, para los chicos sería b-boy) del mundo. Lleva practicando esta disciplina media vida, y en este tiempo ha conseguido un reconocimiento y un palmarés envidiable gracias a su talento y su esfuerzo. Entre otros reconocimientos, es la primera b-girl ganadora de la Red Bull BC One España, de la cuál ha ganado dos de las tres ediciones celebradas (2019 y 2021, en 2022 ha quedado en segundo lugar). Además, afronta los Juegos Olímpicos del próximo año como una de las mejores bazas que tiene nuestro combinado.

-¿Cómo entró en contacto con el mundo del break? ¿Qué opina sobre su comunidad en Granada?

- Conocí el breaking fortuitamente en la Feria de Muestras de Armilla. Me llamó mucho la atención un taller que daban allí unos chavales, ya que nunca había visto a gente bailando esta categoría. Además, el programa 'Fama, a bailar' hizo que me familiarizara con este baile y empezara en 2008 por mí misma con videos de YouTube, progresando poco a poco. Un día tuve la oportunidad de contactar con un b-boy que me dio a conocer a Arcopom, que es el grupo de aquí por excelencia. Empecé dando clases con Shyno, que ha sido como mi primer mentor. Respecto a nuestra comunidad, Granada afortunadamente es una ciudad con un gran tránsito de personas de otras ciudades o países que vienen a estudiar o trabajar, y muchas de ellas bailan, lo que ha creado una escena muy activa donde se comparten las técnicas y el talento. Tener un panorama 'granaíno' que ha aportado tanto al breaking de España, y también a nivel internacional (porque Arcopom lo llevó a otro nivel) es un orgullo para mí.

-Después de tantos años, batallas y competiciones a sus espaldas, ¿qué consejo le darías a la Laura del pasado?

- Me diría que fuera mucho más constante en los ensayos y entrenamientos desde el principio, especialmente en los movimientos más complicados. Estos son los llamados power moves, que son los elementos del breaking que requieren más fuerza y mucha técnica, algo que supone menos esfuerzo cuando todavía eres muy joven porque tu cuerpo se recupera antes y no sientes apenas dolores. Sin embargo, después de 15 años bailando notas mucho más como se resiente el cuerpo y algunos ejercicios se van complicando, o te dejan dolores para el resto del día. Si tuviera que darme un consejo, sería ese.

-¿Cómo se encuentra nuestra selección tras toda la polémica del pasado Mundial de Seúl con la agresión del ex entrenador Fernando Amador...? ¿Cuál es su recuerdo de esa experiencia?

- Fue una experiencia agridulce. Todo el mundo iba con muchas ganas de representar a buen nivel a nuestro país, actuar bien y hacer un buen papel, algo por lo que habíamos entrenado mucho, pero toda la polémica saltó desde España mientras estábamos yendo para allá. A algunos nos afectó más que a otros pero era bastante complicado mantenerte centrada en la competición, algo que resultaba muy frustrante. En mi caso, yo me lesioné dos semanas antes de las costillas, y estaba pensando más en eso que otra cosa, que no se alargara y no me impidiera competir. Tras la dimisión del ex entrenador, actualmente se han repartido las funciones de organización de eventos, dirección técnica, y entrenamientos de la federación, para que no recaiga todo el trabajo en una sola persona.

-¿Qué opina sobre la inclusión de la danza como disciplina olímpica, cree que puede perderse esa esencia callejera? ¿Está preparándose para competir en París 2024?

- Que el breaking pase a ser categoría olímpica es algo muy bueno, de pasar a bailar en la calle a hacerlo en unas Olimpiadas, algo que aporta tana visibilidad, es un salto muy grande. Obviamente, dentro de la escena hay muchos puristas que consideran que el breaking debe seguir siendo de la calle, bailando a nuestra bola... Así como otras personas desean la profesionalización de su arte para tener la opción de vivir de él. Por un lado me parece genial, es una oportunidad única, especialmente para las nuevas generaciones que merecen una oportunidad que otros antes no hemos tenido. A nivel cultural me parece también muy positivo ya que va a ayudar a cambiar la visión errónea que tiene mucha gente. Hace unas décadas mucha gente bailaba break en discotecas y salas, pero el panorama ha cambiado hasta el día de hoy y considero muy buena la visibilidad que vamos a conseguir gracias a los Juegos Olímpicos. Respecto al tema de la preparación, 2023 es un año muy importante, ya que tenemos la necesidad de puntuar lo máximo posible y asistir al mayor número de competiciones que puedas para poder estar en el cuadro de combinados nacionales que participarán en los Juegos de París. El ranking de las Olympic Series es el encargado de clasificar a los 16 mejores equipos nacionales, que son los que finalmente competirán, y nuestro objetivo es estar en él.

-¿Piensa que existe igualdad entre b-boys y b-girls? ¿Tiene alguna consideración sobre la cultura del break en nuestro país? ¿Cree que es mejor las competiciones mixtas o separadas?

- Dentro de nuestra comunidad, si nos remontamos a los orígenes en los 70, no había ninguna diferenciación de género. En cualquier jam o competición, tu ibas y daba igual si te enfrentabas a un hombre, una mujer, un niño o una niña. Si que es verdad que actualmente la cosa ha cambiado y a raíz de las competiciones con diferenciación de genero, el género femenino se ha desarrollado y ha crecido mucho. Si hay referentes femeninos para cualquier chica será mucho mas fácil empezar a bailar y sentirse reflejada, por lo que el numero de mujeres y niñas que se inician en el baile no para de crecer. Yo personalmente, prefiero no encasillarme en ninguna categoría, aunque en las Olimpiadas si que se habrá categorización por géneros, sigue habiendo competiciones donde puede tocarte, por ejemplo un uno contra uno contra alguien más joven o más mayor, o un 3 vs. 3 mixto, da igual. Yo voy a los eventos, no me importa contra quién me toque, que lo parto, y considero que hay que compartir, vivir experiencias y enfrentarte a los mejores e ir a por ellos, siempre pasándolo bien, indiferentemente de que sean hombres o mujeres.

-Lleva media vida bailando, ¿se ha planteado tus objetivos a largo plazo, tras París 2024? ¿Sigue teniendo ambición y ganas de bailar tras todos los logros que ha conseguido?

- La verdad que ahora mismo tengo más hambre que nunca, no por llevar muchos años se me ha ido el espíritu de competición. Obviamente hay momentos donde puedes competir todo el tiempo y otros en lo que necesito entrenar más antes de competir, por preparación o por no querer "mostrar mis armas". Con el objetivo de París tengo la necesidad de presentarme a todas las competiciones posibles, además en el breaking no sabes si una lesión puede marcar el final de tu carrera, o si puedes bailar hasta los 40 o 50 porque todo te haya ido bien físicamente hablando. Lo que quiero es disfrutar los años que me queden viviendo el presente, y seguiré representando y ejerciendo este arte todo lo que pueda, hasta que el cuerpo aguante. Me gusta disfrutar de eventos locales, jams donde estás mucho más relajada, donde vas a compartir tu técnica y siempre tratar desde el respeto y el apoyo a tus rivales, que se esfuerzan muchísimo. A día de hoy es lo que quiero hacer, no parar de bailar. No sé si después de las Olimpiadas se me irá esa motivación para poder seguir compitiendo a alto nivel y empezaré con eventos mas chill, pero a día de hoy estoy entrenando mucho y lo que quiero es competir, compartir y apoyar a toda 'la peña', a quién lo haga por competición y quién lo haga por amor al arte.