El hombre ha vuelto a echarle un pulso a la montaña. La Subida al Pico Veleta es una locura que en su trigésima quinta edición ha atraído esta vez a más de 800 corredores. La cita trajo consigo, como siempre, sorpresas. Este año se intercambiaron las dos primeras posiciones respecto a la pasada edición en la carrera definida por los atletas como la más dura del mundo. En lo más alto de Sierra Nevada ayer se impuso Juan Fernández-Fígares, justo un año después de quedarse a las puertas del triunfo. José Antonio Castilla, vencedor del año pasado, se tuvo que conformar con la segunda plaza. En la categoría femenina, Janine Lima consiguió su tercera victoria consecutiva en una carrera en la que no tuvo más rival que ella misma. La más de media hora que sacó de ventaja sobre Elena Ugena, segunda, lo dice todo.

Fernández-Fígares, que corrió la carrera por sexta vez, llegó a la meta con un tiempo de 04:06.36. Casi un minuto después se produjo una auténtica lucha de titanes. Después de 50 kilómetros en continuo ascenso la segunda plaza se decidió por sólo un segundo de diferencia. Castilla (04:07.59) sacó fuerzas de flaquezas en un emocionante esprint final para imponerse al mallorquín Miguel Capó Soler, que se estrenó en la Subida al Veleta a lo grande.

Juan Fernández-Fígares, que en la línea de meta aseguró que esta carrera es para él su objetivo del año, se colocó en la primera posición sobrepasado el kilómetro 35. Pero no fue hasta el tramo final, a falta de tres kilómetros, cuando el granadino vio claro que el triunfo no se le iba a escapar, tal como reconoció nada más proclamarse vencedor. "Esprinté en cada una de las últimas curvas y cuando faltaban 500 metros me di cuenta que había ganado", explicó orgulloso.

Antonio Castilla, que calificó la Subida al Veleta como "mi carrera favorita, la mejor del mundo", admitió que lo pasó mal durante la misma, pues sufrió calambres en las piernas desde el kilómetro 35. El atleta del Club de Maracena, que consiguió el segundo puesto en los 100 kilómetros pedestres de Cantabria en junio, destacó la dureza de su temporada y señaló que "ésta es mi última carrera hasta diciembre".

El que más se sorprendió, tanto del paisaje de la carrera como de su resultado fue el tercer clasificado, Miguel Capó, que disfrutó del recorrido y de la "gente que te anima". El balear se sintió un privilegiado por quedar entre los tres primeros en su primera cita con el pico granadino.

El punto femenino de la Subida al Pico Veleta lo puso Janine Lima por tercera vez consecutiva. La hispano-ecuatoriana, que el año pasado rompió el récord, comentó contenta que era la carrera que más había disfrutado porque la afrontó sin la intención de rebajar la marca.

Lima no tuvo nadie que le hiciera sombra durante toda la carrera, que dominó con una autoridad casi insultante de principio a fin. De hecho, estuvo sola en todo momento sin que ninguna rival la presionara.

Desde hace trece años se disputa también la Mini Subida, con un recorrido de once kilómetros desde la Hoya de la Mora. Se trata de una adaptación de la carrera para quien no es capaz de subir los 50 kilómetros. Al menos, eso es lo que creía Irma Lorena, la ganadora, que completó el recorrido con un 01:05:48 y que admitió que "me gustaría correr la de 50 kilómetros el año que viene". La ecuatoriana, que participó con su selección en el Mundial de Traif de Portugal en junio, resaltó que estaba "muy contenta" tras finalizar la carrera. "Como estoy acostumbrada a estas altitudes, no me ha costado subir esto", comentó entre risas.

En hombres el ganador fue Cesáreo Ceballos, que cruzó la línea de meta menos de un minuto antes que Miguel Ángel Trujillo.

En la cima, mientras las ráfagas de viento se colaban entre los pies de los atletas que corrían con la intención de coronar el Veleta, se oían jadeos, toses, estornudos provocados por los 17 grados que marcaba el mercurio y se veían sonrisas, abrazos y piernas temblar mientras alguien comentaba: "No puedo andar".