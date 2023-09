De la Fuente: “Espero que el público esté entregado con nosotros”

El seleccionador español Luis de la Fuente explicó este lunes en rueda de prensa que piensan “en fútbol” y que viven en una “burbuja necesaria” para abstraerse de lo extradeportivo, centrado en el partido “muy importante” de este martes ante Chipre.

“Es un partido que nos puede consolidar en la pelea por la primera posición y estamos centrados en ello”, comentó el técnico, quien está seguro de que van a afrontar el encuentro “con la concentración e intensidad necesarias”.

“El otro día se gana 1-7 no por ser un equipo menor el rival, sino porque desde el minuto 1 no paramos de insistir, esa es la actitud. Cuando no pasa eso es cuando hay problemas. El fútbol es el único equipo en el que un equipo siendo netamente superior puede perder, por eso no hay concesiones ni confianzas y afrontamos este partido como si fuera una final”, añadió.

De la Fuente dejó claro que quieren hacer “un gran partido” y “ofrecer espectáculo” en un Nuevo Los Cármenes de Granada que estará lleno.

“Espero que el público esté entregado con nosotros, como siempre pasa en Granada. He estado aquí dos veces he estado y ha sido fantástico, espero un público volcado con la selección y su país, empujándonos porque nos estamos jugando mucho”, añadió.

Sobre el once inicial ante Chipre, expuso que “cada situación es única” y que “hay que valorar muchos aspectos”.

“Estamos muy contentos de cómo van las cosas, estamos consolidando un equipo, sentando una base muy sólida y confío ciegamente en los jugadores que están aquí. Todos son top y tienen muchísimo nivel”, declaró.

En cuanto a si jugarán Yamine Lamal y Nico Williams por los lesionados Dani Olmo y Marco Asensió, comentó que está “muy tranquilo” porque “cualquiera puede jugar”.

“Lo tengo más o menos claro con alguna pequeña duda. Las sensaciones determinan a veces la balanza por un jugador u otro”, aclaró.

De Yamine Lamal explicó que necesita “tranquilidad para que vaya desarrollando el potencial que todos vemos”, advirtiendo de que “tendrá sus picos de sierra porque es un proceso natural en su desarrollo”.

Nombres propios

Más contundente aún fue al hablar de Rodrigo: “Dije cuando llegué que veía a Rodrigo de medio centro y que con Zubimendi teníamos dos de los mejores del mundo. Rodrigo es el mejor del mundo y Martín de los mejores y de una total garantía”.

Sobre Ferrán Torres, aseguró que lo conoce “desde hace muchos años”, que se está “volviendo a encontrar” y que “necesita confianza e impulso”.

“Es un futbolista muy importante para el fútbol español y hemos considerado que era el momento oportuno. No va a desaprovechar esta oportunidad”, sentenció sobre Ferrán.

En torno a la portería, dejó claro que “el portero es un jugador más del equipo” y que cambiar de portero lo ve “con naturalidad”.

“Unai tiene un comportamiento fantástico, tenemos memoria frágil porque nos ha hecho campeones de la Liga de las Naciones. El gol que recibe son circunstancias del juego, luego dio un pase de gol y tuvo una actuación fantástica. No hay debate en la portería porque tengo tres de los mejores porteros del mundo”, zanjó.

El De la Fuente más personal comentó que “la vida es un constante aprendizaje” que “y todos los días” aprende “de la vida y de fútbol”.

“Me siento un privilegiado y nadie me ha regalado nada. Agradecido a todas las personas que me han ayudado siempre”, finalizó el seleccionador, que mandó su “recuerdo y apoyo al pueblo marroquí por la tremenda tragedia sufrida”.