Marc & Álex Márquez: sus campeones de confianza

Comparten equipo, comparten familia, comparten hasta complicidades a 300 kilómetros por hora, sobre una MotoGP. Los hermanos Márquez, Marc y Álex, suman entre ambos diez Mundiales de motociclismo, nueve de ellos bajo el sello de Estrella Galicia 0,0, seis en la categoría reina, todos del mayor de ellos, Marc. A ambos les queda esta temporada juntos en Gresini Racing. Marc ha sido la noticia de los últimos días al poner rumbo al equipo Ducati para ser compañero del actual campeón del mundo, Pecco Bagnaia, pero unos días antes echó un buen rato de charla distendida en la casa de la cerveza oficial del Mundial de MotoGP. Aunque eso sí, no lo fue tanto como para abrirse a las típicas preguntas de Broncano en La Resistencia, programa al que aún no ha ido. Spoiler, David: no las va a contestar.

A ambos el público les ha visto crecer. Sobre todo a Marc, al que se le caían los Mundiales desde que apenas había cumplido la mayoría de edad. Unas carreras, las de los pilotos de motos, que empieza muy pronto, y en la que es fundamental tener apoyo como lleva haciendo Estrella Galicia durante más de una década, tanto en el Mundial como en la cantera, en el Campeonato de España.

"Si a un joven no le das la oportunidad de brillar, es imposible. Tiene que tener dos-tres pilares arriba para tener una referencia. Dice mucho de Estrella Galicia que apoye esa base", explica Marc. Álex es más gráfico aún: "Hasta ese momento es un poco un juego. Vas el fin de semana con tus padres y vas a jugar. Cuando ya das el paso a los circuitos es cuando gastas más dinero y necesitas que te apoyen, o que te den los medios para que te den la oportunidad de brillar". "Eso demuestra la fidelidad al deporte", apuntilla Marc en referencia a Estrella Galicia 0,0.

Marc y Álex Márquez muestran complicidad y simpatía. La sonrisa de Marc contrasta con la seriedad de Álex, pero a poco que cae alguna risa en la mesa, entra al juego. El menor de ambos es el menos conocido para el gran público, por lo que cede el paso: "Yo cuando voy solo estoy tranquilo. Y si estamos en un sitio y voy con él, lo dejo pasar primero y luego entro por atrás", ríe. Una fama que Marc no rehuye, pero en la que a veces echa en falta "poder ir a una feria con los amigos". "Pero también digo: bienvenido problema. Tener la fama y ver que con carreras tuyas, actos tuyos, puedes influenciar el carácter y la motivación de mucha gente, eso es impagable", sentencia Marc.

Al mayor del clan le gusta sentir el apoyo de la gente en los circuitos, y no cree que se haya futbolizado la afición motera en los últimos años. "Solo se ha futbolizado en Mugello. Aquí hay un ambiente bastante hooligan, la gente está de fiesta hasta las cinco de la mañana. En Misano es más familiar", dice. Porque del ambiente hay que abstraerse. Lo tuvo que hacer Álex, abucheado por los tifosi por un encontronazo en un entrenamiento con Pecco. Y para eso hay que tener rutinas, que "no manías", matiza Álex, "rutinas para estar centrado". "Te hacen entrar a modo competición", corrobora Marc.

Son hermanos pero en el box no hay nada de eso. "Los secretos de un lado no se cuentan en el otro", cuenta Marc, que incide en que lo que a él le puede valer a Álex lo mismo no. ¿Y en pista se comunican de alguna forma? Dicen que no, pero algo hay. Por ejemplo en Montmeló, Álex le dijo a Marc que le cogiera el rebufo para pasar a la Q2. "No salió bien", admiten ambos entre risas. Y alguna que otra vez también han "facilitado" un adelantamiento. Eso sí, si en la pizarra les decían cuál de los dos iba detrás y si iba más rápido.

Todo en un deporte donde para ser campeón del mundo es 50% moto-50% piloto, y en carrera una proporción 60-40, coinciden ambos. Por eso tienen que estar bien físicamente. Por eso se acaba el encuentro por una cita con el fisio.