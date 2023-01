La granadina María Ordóñez ya mira a los Mundiales de este año

La deportista granadina María Ordóñez, del Club de Montaña Mulhacén, fija sus objetivos de este 2023 tras recibir el Premio a la Mejor Promesa Femenina de los Deportes de la Junta de Andalucía en la gala celebrada en Almería hace unos días.

La esquiadora de montaña de la selección española y andaluza ha sido reconocida por su trayectoria, en la que ya ha obtenido diferentes podios y medallas en competiciones internacionales, además de ser referente a nivel nacional en esta su última temporada en la categoría junior.

María Ordóñez explica que en declaraciones remitidas a los medios por la Federación Andaluza de Montañismo que su gran objetivo para 2023 son los Mundiales de Boí Taüll.

“Es una alegría enorme el que tenga este reconocimiento en mi tierra, en la que se me está apoyando tanto. Te demuestra que todo el trabajo que se hace, los viajes, no es en vano. Y que hay mucha gente que está viendo lo que estoy haciendo y me apoya. La verdad es que los dos últimos años han sido muy positivos y en constante evolución deportiva y de logros”, comentó sobre el premio recibido.

“No es fácil llegar a un nivel alto y luego mantenerlo, porque los picos de forma duran lo que duran. Hay que seguir entrenando duro, no rendirte si algo no sale como lo tenías previsto y tener la motivación siempre alta. Tengo la suerte de tener un equipazo, un entrenador que le pone todas las ganas del mundo, una familia que siempre está dispuesta a sacrificarse por mí y los sponsors también me apoyan muchísimo”, añadió.

La granadina tiene claro que afronta su “último año como junior” con “muchísimas ganas” y que espera “terminar por todo lo alto” el curso.

Sus próximos retos

“En principio participaré en el Circuito de la Copa de España y en el Campeonato de España a principio de febrero, para después acudir a las tres pruebas de la Copa del Mundo Junior entre finales de febrero y final de marzo. Y por supuesto, el Mundial, que se celebrará en Boí Taüll del 26 de febrero al 4 de marzo. Quisiera también participar en una carrera de skimo-alpinismo de las más importante como es la Pierra Menta”, detalló.

“Lo más importante para llegar a lo más alto que puedes es entrenar duro y, sobre todo, que te guste lo que estás haciendo. Yo, la verdad, es que estoy muy agradecido a mi grupo de entrenamiento, porque tenemos y formamos una gran familia más que un equipo. Nos lo pasamos genial y nos ayudamos mutuamente. Respiramos un aire súper sano”, admitió la granadina.

“La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que me estáis apoyando, como la Junta de Andalucía, y diferentes instituciones, desde la propia federación siempre pendiente de mi trayectoria, a mis entrenador y compañeros y compañeras, y a todo el mundo”, finalizó la granadina.