La granadina María Pérez, tras su descalificación en Múnich: "Hay que cumplir las normas y acatar las sanciones"

La griega Antigoni Ntrismpioti, cuarta en el reciente Mundial de Eugene (Estados Unidos), logró la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha del Europeo de Múnich, en una carrera que no pudo terminar la española María Pérez, descalificada tras cuatro amonestaciones, igual que la ocurrió en el reciente Mundial de Oregón (Estados Unidos).

Desde el principio la española quiso mostrar sus cartas y, con atrevimiento, se puso primera del grupo a tirar. La estrategia tuvo un riesgo que acabó pagando con amonestaciones ya que justo a mitad de carrera, al recibir la tercera, tuvo que parar dos minutos quedándose fuera de cualquier pelea por las medallas.

Arriesgar

Retomó la carrera decimotercera, a 1:46 de la ucraniana Lyudmila Olyanovska, que en ese momento se puso en cabeza. Sin nada que perder debido a esa sanción a María no le quedó otra que arriesgar y comenzó a recortar distancias hasta situarse a 1:06, pero a falta de dos kilómetros para el final su aventura concluyó. Cuarta amonestación y descalificada.

"He hecho cambios de pisada"

La atleta granadina admitió que no fue su mejor día. "Sé que soy superior porque los últimos kilómetros he ido a 4:15, más rápida que la cabeza. Cuando me sancionaron, a cumplir las normas y ya está", dijo María Pérez, que tampoco pudo acabar la carrera del reciente Mundial de Eugene al ser también descalificada.

"He hecho algunos cambios en la pisada, de manera de entrar y de no empinar tanto el pie, pero en un mes no da tiempo. Siempre he intentado la técnica y el estilo de la marcha española. Que ahora no guste, bueno. Haré cambios después de vacaciones a nivel técnico, pero ahora tocan vacaciones", concluyó.