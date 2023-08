María Pérez: "Al final los sueños se hacen realidad"

La española María Pérez, campeona del mundo de 20 kilómetros marcha en Budapest, declaró este domingo que su triunfo, junto con el de Álvaro Martín en la categoría masculina, sirve para decir que "la marcha española sigue adelante" y "al final los sueños se hacen realidad".

La atleta granadina, con un tiempo de 1h26:51, entró en meta en solitario y volvió a sonreír tras un 2022 en el que fue descalificada en competición por marcha irregular en el Mundial de Eugene y el Europeo de Múnich. "La mejor manera de volver no es echando la culpa a nadie. La culpa era mía y así lo he hecho para cambiar. He pasado los momentos difíciles y de soledad sola y con lágrimas", dijo María Pérez, que dominó la carrera desde el principio con una buena dosis de confianza.

"Solo tenía que esperar mi momento y eso llegó en el kilómetro quince. Cuando hice el hachazo me dio un tirón pero dije que tenía que seguir adelante. Cuando visto la camiseta de España lo doy todo y hasta en los malos momentos, vomitando, lo he dado todo", confesó.

María Pérez llegó a la línea de salida con muchos nervios tras una mala noche pero con el inicio de la carrera esa sensación se disipó. "Ayer me acosté pronto, a las 20:30, y a las doce me dieron melatonina y pude dormir tres horas y media. A las cuatro estaba arriba -la carrera comenzó a las 7:15-. A veces los nervios son buenos, hace muchos años que no los tenia, pero los he controlado. He disfrutado toda la carrera pero cuando más lo he hecho ha sido en la última vuelta", subrayó.

"Al final los sueños se hacen realidad y yo he hecho realidad el mío y el de mi equipo. No hay mejor manera para decir que la marcha española sigue adelante. Los atletas no somos nada sin los entrenadores y en España tenemos los mejores", manifestó. "Había que quitarse la cosa de los chocolates de los Juegos con esos cuartos puestos (ella y Álvaro Martín en Tokio) y lo hemos logrado, aunque sabemos lo duro que ha sido el trabajo hasta aquí", apuntó la plusmarquista mundial de 35 kilómetros, que competirá en cuatro días también en el Mundial de Budapest en esa distancia.

"Mi objetivo era el veinte y ya tengo la plaza para los Juegos Olímpicos de París, que los puedo preparar con tranquilidad", manifestó la granadina, que deja la fiesta para cuando concluya su participación. "El 24 quemaremos Budapest".