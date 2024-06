María Pérez reconoce que quiere “cerrar el círculo” en los Juegos de París

La marchadora granadina vigente campeona mundial de 20 y 35 km marcha, María Pérez, aseguró que espera obtener el mejor resultado y "cerrar el círculo en París", tras el diploma en Tokio 2020, los dos oros en los Mundiales de Budapest y a pesar de una lesión en el sacro que le apartó cuatro meses de la competición.

Pérez, atleta del Valencia CA, destacó en declaraciones a EFE que estuvo cuatro meses sin poder competir por una pequeña fractura por estrés en el sacro, pero incidió en que hace apenas quince días ya pudo volver a disputar una carrera y acabar séptima en los Cantones de A Coruña, en la que quedó a un minuto exacto de la peruana Kimberly García, aspirante al oro en París 2024.

"Mentalmente me encuentro muy bien. Vengo de cuatro meses de diferencia con el resto por una lesión, pero competí en los Cantones y no hubo mucha diferencia", incidió la deportista de Orce (Granada), que recalcó que cuando se pone la camiseta de España lo deja "todo" e "incluso más" de lo que tiene y eso es con lo que se quiere "ir de París".

La atleta granadina explicó que ahora mismo se encuentra con un pequeño catarro con hiperactividad bronquial que no le está dejando "entrenar como le gustaría", pero aun así comentó sí que sigue "con ganas, ilusión y motivación" para ponerse "en la línea de salida y conseguir el mejor resultado habiéndolo dado todo".

"Que tenga que ser lo que tenga que ser, el destino estará escrito y no será porque no hemos trabajado más que nadie", subrayó Pérez, que añadió que le gustaría "terminar este ciclo y este círculo" con un gran resultado para poder "ver el atletismo desde otra perspectiva, pero si no, queda María para rato todavía".

Asimismo, expuso que el hecho de que no compita en los Europeos de Roma que se disputan desde este próximo 7 de junio hasta el 12 no tiene nada que ver con la lesión: "Hace un año tuvimos una reunión previa en Torrent (Valencia) y ya dije que si estaba clasificada para los Juegos Olímpicos, mi objetivo serían los Juegos y no unos europeos a dos meses vista", incidió.

"No sé si será la decisión correcta o no, pero es la decisión que he tomado con mi equipo, más aun viniendo con una lesión tan importante. Seguimos con las expectativas de empezar el año y ojalá sea una buena decisión para llegar de la mejor manera posible", subrayó.

Así, Pérez dijo, preguntada por si cree que esa lesión puede mermar sus opciones de medalla, que no, que se ha podido recuperar y seguir marchando: "No he tenido que pasar por quirófano, que si hubiera sido el adiós al atletismo y ahora lo que hago es disfrutar, lo único es que he estado más tiempo que el resto parada pero no me quitan las ganas, que serán igual o más que el resto", recalcó.

"Ojalá pueda obtener el mejor resultado y cerrar el círculo, pero si no lo consigo voy a seguir intentándolo", concluyó la doble campeona del mundo y que competirá en los JJ.OO. de París 2024 en 20 km marcha, puesto que no existe la categoría de 35 km, en la que también es campeona mundial