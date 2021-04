Ivan Martínez y Adrián Sánchez se imponen en la I Liga Interclubes Poniente Granadino-Al Jatib

Unos 40 ajedrecistas han participado en la I Liga Interclubes Poniente Granadino-Al Jatib. La competición, que ha durado más de ocho meses, se ha celebrado on line en su totalidad debido a la pandemia de coronavirus. De la totalidad de participantes, una treintena compitieron en la categoría absoluta y el resto en la de promesas (sub 15). La liga absoluta ha contado con una fase regular y una fase final eliminatoria, bajo la modalidad de play off.

En la competición tomaron parte jugadores de toda la zona del Poniente granadino, concretamente de municipios como Íllora, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Huétor Tájar, aunque también lo hicieron jugadores de otras provincias que por afinidad geográfica quisieron participar.

Ganadores

En la categoría absoluta se impuso Iván Martínez, (Loja), que estuvo acompañado en el podio por Miguel Ángel Marhuenda (Huétor-Tájar) y Mariano Martín (Tocón). En sub’15 se impuso Adrián Sánchez Montoro, de Loja.

Próxima edición

El secretario de la entidad organizadora, el Club de Ajedrez del Poniente Granadino, Rafael Mata, anunció que “este mes de abril comenzará la segunda edición de esta liga, que se volverá a celebrar on line con posibilidad de jugar partidas presenciales cuando las circunstancias lo permitan, y que ha sido todo un éxito de inscripciones”.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Jorge Moreno, que asistió a la ceremonia de la entrega de premios, felicitó a los integrantes del club organizador “por haberse convertido en uno de los más activos del Poniente granadino en apenas un año de vida”.