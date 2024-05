Media Maratón de Granada: Cortes de tráfico y cambios en los autobuses

Más de 5.000 corredores están contando las horas para que comience la Media Maratón de Granada que tendrá lugar esta tarde desde las 19:30 horas hasta las 22:15 horas aproximadamente. Con una duración desde el pistoletazo de salida hasta la llegada a meta de alrededor de dos horas y media. Como todo evento de grandes dimensiones que se celebra en Granada, la carrera supondrá también, por seguridad, un alto en el discurso natural de la ciudad.

Tráfico modificado a lo largo del recorrido de la prueba

Dado que la carrera atraviesa gran parte de la ciudad, no solamente el Centro histórico (como se indica en la noticia del hiperenlace bajo el titular), los cortes de tráfico se sucederán a lo largo de la carrera para que no interfiera en la misma. La zona de la salida, el Paseo del Violón, quedará cortado desde horas antes de que comience la Media Maratón, por lo que no es aconsejable que se aparque en la zona por riesgo de no poder mover el coche hasta que finalice la prueba.

Cambios en las líneas de autobús

El transporte público también será modificado, tal como informa el Ayuntamiento desde la página web de Movilidad Granada, donde, además incluyen un mapa de cortes de tráfico para ser consultada por la ciudadanía. El desarrollo de la Media Maratón afectará al transporte público hoy sábado, produciéndose desvíos del mismo por Camino de Ronda cuando se corte la calle Reyes Católicos, afectando a las líneas 4, 8, 11, 21 y 33.Cuando la prueba se esté desarrollando en el Albaicín, afectará a las líneas C31, C32 y C34, así como la C30, C32 y C35 cuando discurra por el Realejo.