Llega la consagración en la élite mundial del granadino Nico Molina

Su nombre es Nico Molina, tiene 22 años, estudia Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada y hace un mes que se proclamó campeón absoluto de Skyrunner World Series, la Copa del Mundo de carreras por montaña, que se compone de trece pruebas.

Molina, promesa nacional con palmarés en categorías inferiores, alcanzó su primer éxito absoluto al cruzar primero la línea de meta en la última prueba de la Skyrunner World Series en Gorbeia Suzien, en Zeanuri (Bizkaia).

“Llegué a la final en tercera posición de la general y mi única opción de victoria era ganar la final porque el reparto de puntos era mayor y podía pasar a los dos primeros. Mi único pensamiento era ganar porque solo pensar que otro año para vencer tenía que llegar a la final con opciones era complicado. No quería conformarme con ese tercer puesto”, explicó.

El joven atleta reconoce en una entrevista con su patrocinador de Nutrición y Alimentación Saludable HSN que la victoria en la Copa del Mundo de Skyrunner “fue muy importante para mí porque fue una manera de reafirmar lo que había conseguido en categorías inferiores”.

“Siempre es difícil ser capaz de dar ese paso en la categoría absoluta y haberlo podido hacer en el primer año que decido hacer un calendario absoluto ha sido muy importante”, añadió.

“En los últimos kilómetros solo pensaba que lo estaba consiguiendo gracias al trabajo y a la lucha. Pensé mucho en el camino que me había llevado hasta allí”, expuso Molina.

Deportista de élite y estudiante universitario, Molina divide su año deportivo entre la carrera por montaña en verano y el esquí en invierno, aunque ya fija sus objetivos de éxito para el futuro.

“La filosofía que me ha traído hasta aquí ha sido ir dando pequeños pasos y ser competitivo. A día de hoy me muevo entre las distancias de 20 y 30 kilómetros y me gustaría seguir ahí sin saltar todavía a la maratón. Quiero ganar experiencia y en vista a dos años sí me gustaría dar ese paso”, argumentó.

Con viajes y competiciones alrededor del mundo, afirmó que “el descanso, una alimentación saludable y la vida social” son sus tres pilares para alcanzar el éxito.

“Mi día a día varía mucho si estoy en casa o no. Cuando sí estoy salgo a hacer alguna actividad suave tras despertar, voy a clase, vuelvo a casa para descansar y por la tarde hago la segunda sesión de entrenamiento”, destacó el granadino.

El patrocinador

La marca HSN acompaña a Nico Molina desde hace más de un año, habiendo estado presente en sus últimos logros deportivos.

“Me gusta pasar mucho tiempo en la montaña, corriendo, haciendo escalada, alpinismo… si te digo algo que en cada tirada o actividad llevo en mi mochila te diría Flapjack, da igual el sabor chocolate o el yogurt bayas del formato Energy Flapjack”, destacó.

“Con ellas puedo estar 5 horas por ahí perdido que con una barrita meto la energía que necesito. En competición elijo productos más ligeros, pero lo que siempre viene conmigo son las Flapjack”, agregó Molina.

En este sentido, valora como “importante” la amplia variedad de productos HSN, ya que no solo le acompañan las líneas de suplementación deportiva, sino que también se apoya en las opciones de alimentación saludable de la marca nacional.

“Consumo mucho los Platos Preparados de FoodSeries porque viajo mucho y es algo muy rápido y cómodo. Llego de entrenar en la montaña, caliento el plato y ahorro mucho tiempo que gano en mi descanso”, finalizó el deportista granadino.