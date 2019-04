Oportunidad perdida

El Covirán Granada tendrá que esperar para certificar su clasificación matemática para el play off después de sufrir una dolorosa derrota en el Multiusos de Cáceres. Dolorosa porque los granadinos hicieron lo más difícil al remontar una desventaja que llegó a ser de hasta 17 puntos. Pero no pudieron imponer su ley ante un Cáceres que se jugaba el ser o no ser en la categoría y que cuajó un gran encuentro para acabar imponiéndose en un final de infarto.

“Parece que con nosotros no hay el mismo rasero”

El técnico de Covirán Granada, Pablo Pin, comenzó su comparecencia felicitando a Cáceres por la victoria y por la permanencia: "Me alegro porque ha sido una temporada Purísima para ellos".

Respecto al encuentro, Pin reconoció que su equipo había empezado mal, aunque valoró la reacción llevada a cabo en la segunda mitad: "Creo que no hemos tenido una buena entrada de partido, no hemos estado al nivel defensivo habitual y hemos tomado malas decisiones en las ayudas, con falta de actividad, con malas lecturas en algunas jugadas, sobre todo en situaciones de ayudas innecesarias que nos han castigado con un altísimo porcentaje de acierto. En el segundo tiempo hemos intentado recuperar nuestro estilo de juego y hemos igualado el partido. Creo que ha sido un partido bonito de ver, con un ambientazo".

Sin embargo, tampoco quiso Pablo Pin dejar pasar la oportunidad de lamentarse por la actuación arbitral y aseguró que "creo que ha habido tres personas que han querido ser protagonistas". Al respecto añadió que "somos el equipo que mas tiros libres lanza en la categoría, tirar sólo siete me parece una marca vergonzosa".



E insistió en que "siendo un equipo recién ascendido estamos recibiendo un trato que no nos merecemos. Me voy molesto sobre todo por eso porque creo que hemos hecho méritos para poder haber ganado perfectamente y habernos ido con la clasificación para el play off en el bolsillo. Todos los clubes nos merecemos el mismo respeto, pero parece que con nosotros no hay el mismo rasero". A pesar de lo dicho, reconoció que "Cáceres ha sido mejor".