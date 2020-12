Como a todo el mundo, al presidente de la Fundación CB Granada, Óscar Fernández-Arenas, no se le olvidará lo ocurrido en 2020. Asegura que ha aprendido mucho, entre ellas a valorar muchas cosas. La pandemia provocada por el coronavirus le pilló como a todos, con el paso cambiado, pero reaccionó a tiempo. Reconoce que la pasada temporada empezó torcida pero asegura que está contentísimo con la plantilla que se ha configurado para ésta y por cómo está funcionando, tanto que lamenta que la afición de Granada no pueda disfrutar del espectáculo. Esto, precisamente, es lo que pide para 2021 en el aspecto deportivo, que el Palacio vuelva a vibrar. Y sabe que tarde o temprano Granada volverá a estar en la ACB.

¡Vaya añito éste!

Sin duda. Ha sido un año muy diferente que nos ha servido para aprender muchas cosas y para darnos cuenta de que hay cosas más importantes que la canasta. El tiempo de la pandemia nos sirvió para reflexionar mucho y, en cuanto al equipo, pensar en aspectos para mejorarlo.

En lo deportivo, 2020 no había empezado bien.

No estaba siendo una buena temporada porque era un equipo que no era regular. Además, por cuatro partidos perdidos de forma tonta cogimos una dinámica muy mala en la que los partidos de fuera estaban perdidos hasta casi desde antes de empezar no sé si por mentalidad o por lo que sea. Esto nos hizo que fuéramos irregulares, aunque en el Palacio si estuvimos más entonados. No era un buen año y cuando llegó la pandemia se acabó, por lo que hubo que hacer fue borrón y cuenta nueva y aprender de los errores .

¿Se arrepiente de algo en la planificación de esa temporada?

Yo siempre digo lo mismo. Si a cualquiera se le pregunta a la conclusión de la anterior temporada si había que mantener la plantilla todo el mundo hubiera dicho que sí. Creíamos que esa continuidad con un par de retoques nos iba a dar una mejoría, pero se demostró que la acomodación puede provocar que no haya la motivación suficiente para avanzar.

Llega marzo y se presenta el coronavirus en la vida de todos. ¿Cómo recuerda esos días?

Cuando empezaron a llegar las noticias de China recuerdo que durante un encuentro que el Real Madrid jugó en Italia a puerta cerrada Campazzo estaba jugando mal y hacíamos el comentario de que este jugador necesitaba público para meterse de lleno en el partido y pensaba que jugar sin público tiene que ser una auténtica pesadilla. Y ahora estamos así después de tantos meses. No contábamos con eso. Por esos días el Granada jugó el partido de Copa contra el Athletic y que ese día nosotros salíamos para Lugo, que fue nuestro último partido de la temporada, y nadie hablaba del coronavirus. Luego vino todo de golpe y llegó el miedo y el pánico a casi todo el mundo. Fueron sensaciones muy raras y según llegaban las noticias uno se venía un poco abajo porque pensaba que esto viene jodido. Y luego ya se veía venir que la situación iba para largo. Al cabo de pocas semanas empezamos a pensar en cómo afrontarlo e inventar cosas porque yo quería sacar el club hacia adelante.

El club reaccionó muy rápido en cuanto saltaron las alarmas. Es de suponer que fueron días de mucha tensión.

Empecé a notarlo cuando los jugadores, creo recordar que el martes anterior al confinamiento, me dijeron que con el tema del virus no podían entrenar ni jugar tranquilos. Teníamos que jugar contra Orense y pensé que tenían toda la razón del mundo porque por entonces se hablaba del público, de los partidos, pero no de los jugadores. Me pidieron apoyo y al día siguiente hicimos un comunicado en el que el club apoyaba que no se jugase e, incluso, hablé con el director general del Orense para que si la Federación Española de Baloncesto no suspendía el encuentro lo hiciéramos nosotros. Desde la FEB me echaron la bronca por esa nota, pero esa misma noche me llamó Jorge Garbajosa para darme las gracias y me reconoció que cuando en principio se negaban a aplazar el partido no estaban pensando en los jugadores. Por entonces nadie entendía lo que estaba pasando. Ese mismo viernes la Federación suspendió toda la jornada y nosotros enseguida les dijimos a nuestros americanos que se fueran a sus casas.

Muy pronto desde el Covirán se transmitió la idea de que había que dar por terminada la temporada a falta de decidir los ascensos, que fue la decisión que adoptó la Federación. ¿Cuándo ve que había que empezar a pensar en la siguiente campaña?

Me costó trabajo porque se hablaba de que la liga comenzaría en enero. Para mí era difícil empezar a pensar en números, pero hubo un día en el que me cambió el chip, que fue cuando me llamó un patrocinador para decirme que no teníamos firmada la segunda temporada. Le dije que tenía razón pero que no queríamos molestar porque estábamos en plena pandemia, pero que había que ponerse en marcha. Esa llamada hizo que me activara. En este aspecto creo que fuimos un mes y medio por delante de otros clubes a la hora de empezar a hablar con jugadores. Cuando acabó el confinamiento lo primero que hice fue quedar a tomar café con Pablo Pin para hablar de jugadores y en esa cafetería ya hablamos con tres agentes y prácticamente lo que hablamos fue lo que al final ha venido.

Lo primero sería cerrar un presupuesto. ¿Cómo se puede hacer sin saber lo que va a pasar?

En principio empezamos a hacerlo sobre el hecho de que casi todos los patrocinios que tenemos eran por dos años. Durante la pandemia, ellos se habían puesto en contacto conmigo y mostrado su interés. Buena parte confirmaron lo firmado y muy pronto hablamos con ellos sobre el hecho de que todo apuntaba a que la competición iba a volver aunque con la posibilidad de que fuera sin público. Eso sí, se planificó un presupuesto con una bajada entre un 13 y un 14 por ciento y fundamentalmente se hizo no contando con el dinero de los abonados por lo que pudiera pasar. También fue cuando Pablo (Pin) me comenta la opción de ir a una plantilla más corta con jugadores con roles más definidos. Lo hicimos así entendiendo que íbamos a una liga más rara y menos física. Si se analiza, llevamos una liga con apenas partidos entre semana y si todo va bien con el tema del Covid-19 no habrá. Claro que nosotros hemos tenido la mala suerte de que se nos lesionaron varios jugadores del tirón y justo cuando había que jugar entre semana, pero todas estas lesiones no han sido consecuencia de un sobreesfuerzo, sino de golpes o acciones del juego. Ha sido un acierto irnos a una plantilla más corta, lo que nos ha permitido también ir a por jugadores más importantes como Bropleh, que era un sueño para nosotros, Bamba, Christian Díaz o Lluís Costa, teniendo en cuenta, eso sí, de que todos, jugadores y agentes, habían bajado sus pretensiones.

¿Han cumplido la Federación y la ACB con la promesa de ayudar a los equipos de la LEB Oro por el hecho de sólo haber un ascenso?

Sí. La FEB ha reducido el canon del año pasado en un 25 por cinco y otro tanto en el canon de este año, lo que supone unos 18.000 euros. A esto hay que añadir la ayuda de unos 50.000 euros de la ACB.

¿En qué momento se decide una renovación drástica en la plantilla?

Durante la pandemia ya teníamos muy claro el tema de los jugadores. Es cierto que teníamos alguna duda, como es el caso de Guille Rubio, que no sabíamos que iba a pasar con sus oposiciones y aunque con él aguantamos más, por cómo las había preparado todo apuntaba a que las iba a sacar. También hubo circunstancias que facilitaron las cosas. Así, lo ocurrido al final de temporada de Josep Pérez hacía complicado que siguiera y Sergio Olmos anunció su retirada. Para nosotros tampoco fue tan duro la hora de seleccionar porque prácticamente tres ya estaban fuera.

Y se mantiene la total confianza en el técnico.

Entiendo que en Granada todos somos entrenadores y todos tenemos nuestras opiniones y preferencias. Pero el día a día lo controlamos en el club y yo sé lo que está haciendo el cuerpo técnico aquí y lo que trabajan y hace por el equipo. No creo que la mejora del equipo pase por el cambio de entrenador. No era ni el momento ni tampoco era de recibo cambiar a Pablo porque se había ganado la confianza de todos por el trabajo que estaba haciendo.

Finalmente se hace una plantilla corta pero, por lo que se ha visto, consistente y competitiva. Dará pena ver el público no pueda disfrutar de ella en el Palacio.

Mi punto negro este año es que los aficionados no puedan disfrutar del juego y el espectáculo que ofrece el equipo. No quiero ni pensar lo que sería contar con cuatro mil personas en el Palacio. Bropleh me pregunta cuándo va a haber público porque es un jugador que necesita calor en las gradas y el cariño de la gente aunque sea capaz de hacer veinte puntos prácticamente sin despeinarse. Creo que Murphy, Chrisitan y el propio Bamba también necesitan el ruido de las gradas. Por otro lado, se ha conseguido que se televisen todos los partidos, algo que ojalá se quede en el futuro, porque se está dando a los granadinos la posibilidad de que disfruten de los encuentros de fuera, algo que no había antes. Pero lo realmente importante es que necesitamos a nuestra gente.

Tras la disputa de la primera mitad de la primera fase, lo que es un cuarto de la competición, ¿cuál es la valoración que hace?

Estoy encantado. Ya lo estaba los días que firmaron los jugadores porque sabía que era lo que queríamos y nos lo están demostrando. Bropleh venía de no hacer un buen año en Palma pero ha llegado aquí y es un jugador que da mucha tranquilidad cuando llegan los momentos clave porque no se quita de en medio. Bamba ofrece una seguridad atrás increíble y también ayuda adelante. Los dos bases, Christian Díaz y Lluís Costa, nos están dando clinics todos los días. Estoy muy contento porque, además de la llegada de estos jugadores, los que estaban se han adaptado muy bien a sus nuevos compañeros y han dado un paso adelante. Es importante que Iriarte, Pardina, Manu, Borto y Germán estén trabajando para ponerse al nivel de los que han venido porque saben quienes son y que pueden aprovecharse del nivel que tienen. En e partido de Huesca dieron la señal de decir que aquí están ellos para cuando no están los que han llegado.

Ni que decir tiene que está satisfecho con la actuación del equipo hasta ahora.

Tengo que calificarla de espectacular. Tuvimos el día malo ante Lleidan en el que nada entra, y la mala suerte de que se nos lesionasen cinco jugadores prácticamente en dos días, lo que nos impidió entrenar para plantear un partido en condiciones, algo que se notó mucho en el encuentro ante Palma. A pesar de esto, le pongo la nota de excelente, más aún después de ver lo de Castellón, en la que se todos dieron una auténtica lección de hombría. Aunque al final se perdió 105-100 fue un espectáculo, algo memorable.

¿Con qué partido ha disfrutado más y cuál le ha dejado peor sabor de boca?

Mallorca me dejó mal sabor de boca porque se notaba que el equipo no tenía ritmo debido a las bajas y a las lesiones. Es complicado quedarme con algún partido pero si tengo que elegir elijo el de Alicante porque se ganó donde nunca habíamos lo habíamos hecho y porque fue un partido casi de una final que te estás jugando. Fue un encuentro en el que se notó que salen los jugadores importantes y ahí todos demostraron lo que tienen dentro. Fue un espectáculo, tanto que lo he visto cinco veces.

A nadie se le pasa por la cabeza que el Covirán no se clasifique para el grupo que luchará por el ascenso en la segunda fase.

Nuestro primer objetivo es estar entre los cinco de arriba. No puede ser de otra manera porque no hacerlo sería una pesadilla por tener que competir en un grupo en el que descienden cuatro equipos de nueve. Nuestro propósito es estar arriba y ya veremos cómo llegamos a la segunda fase y cómo nos ubicamos.

¿Qué cara se le quedaría si el equipo, que ya ha demostrado que puede ganar a cualquiera, se 'equivoca' y sube a la ACB?

Primero sería de satisfacción y a las dos horas me echaría las manos a la cabeza y empezaría a pensar en lo que se avecina. Es algo que ya contemplamos cuando vimos la trayectoria que llevaba el equipo el primer año de la LEB Oro. Por entonces hicimos números y vimos las posibilidades que había. Incluso comenzamos a hablar con instituciones. Ya hay un trabajo hecho y desde hace un año se trabaja en la conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Se está haciendo así porque sabemos que llegará ese ascenso porque, además, la ciudad empuja a ello. Cuando llegue serán días fastidiosos, como han sido todos los ascensos, aunque en este caso lo que impone es que después de la ACB ya no hay más y habría que trabajar por la estabilidad, que es donde radicaría el principal problema. Hasta ahora no hemos sido un club de estabilidad porque hemos sido de ir siempre para arriba, algo que es complicado porque nos medimos con presupuestos que nos duplican o triplican.

Volver a ver a Granada en la ACB, ¿es un objetivo es a medio o a más largo plazo?

Sinceramente no lo he pensado así. El objetivo existe desde que se empieza a pensar en SAD, desde que se ven más de cuatro mil aficionados en el Palacio y desde que escuchas que hay jugadores que quieren venir a Granada porque es un proyecto de ACB, Así no queda más remedio que pensar que en algún momento llegará. Además, se ha visto que cada vez llegan jugadores con un nivel más alto, así que llegará el momento que tendremos jugadores que tendrán el nivel para jugar en la ACB. Ésta es la idea. De hecho firmamos contratos con la opción de seguir con nosotos la siguiente temporada en la ACB. Eso sí, no es una obsesión ahora mismo y menos este año como sí era en LEB Plata por subir a la LEB Oro, aunque el gen de la Fundación es siempre competir en todo y si llegamos a unos play off el equipo va a competir porque, además, cualquiera le dice a los jugadores que no compitan, algo que yo sería incapaz de hacer. Hay primas por ascender y si las hay es porque yo quiero que se haga.

¿Qué le pide al nuevo año después de un 2020 tan especial por decirlo de alguna manera?

Lo fundamental, salud y en mayúsculas y en negrita, porque ahora mismo es lo importante. Que la vacuna del coronavirus llegue lo antes posible. Y en el plano deportivo lo que pido es que nos acompañen los aficionados porque ya toca disfrutarnos los unos de los otros.