Óscar Fernández-Arenas: “Tenemos pulmón y energía”

El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, aprovechó las redes del club para hablar sobre temas como la situación actual del club o cómo va a afectar la pandemia del coronavirus a la Fundación CB Granada. El mandatario respondió también a algunas cuestiones de seguidores rojinegros. Óscar Fernández se encuentra encerrado en su domicilio, aunque “echar muchas horas de trabajo” es algo que no ha cambiado para él. El cabeza visible del Covirán trata de asimilar la archiconocida nueva normalidad que vendrá, aunque admitió que “va a costar trabajo porque soy una persona que se acerca mucho a la gente”.

“Creo que el año se cerrará con las cuentas saneadas, que para nosotros es lo importante”, manifestó el presidente de la Fundación, que aclaró que la próxima campaña “va a ser lo complicado”. “Lo que estamos esperando es el cierre de temporada por parte de la Federación”, declaró Óscar Fernández, que explicó que la oficialización del fin de la campaña en la LEB Oro será el primer paso para evaluar el plano económico. El directivo señaló que las últimas semanas tampoco han sido “el mejor momento” para “molestar” a empresas privadas colaboradoras e instituciones que tienen un convenio firmado con la entidad rojinegra. “Tenemos pulmón y energía”, sentenció.

Uno de los temas relacionados con la economía del club es la decisión que debe tomar respecto a los abonos de esta temporada. Óscar Fernández declaró que “hasta que no podamos cerrar la temporada es complicado”, pero no dudo en recordar que “los socios son lo más importante para nosotros”. El presidente argumentó que al club le “faltan muchos datos para concluir”.

El mandatario dijo que no le gusta hablar sobre la posibilidad de que la próxima temporada arranque sin público en las canchas. “Sin público el espectáculo no merece la pena”, recalcó. Óscar Fernández apuesta por “hacer la competición de otra manera”, con un comienzo más tardío y un calendario más comprimido debido a las circunstancias. “No comparto empezar en noviembre una temporada con un repunte de esta pandemia”, declaró el presidente del Covirán, que subrayó la necesidad de “reinventarnos” para “salvar” la próxima campaña de la división de plata.

El directivo quiso acordarse también de los jugadores de su plantilla, pues aseguró que “lo están pasando mal”. También señaló que cuando las cosas empezaron a torcerse se les dio rápidamente permiso a los jugadores americanos del equipo “para que se fuesen con sus familias”. “Me gusta actuar como presidente y como amigo de ellos”, afirmó.

Óscar Fernández lamenta que la pandemia parase la competición justo cuando el cuadro de Pablo Pin había “cogido ritmo para los partidos que nos quedaban”. “Creo que estábamos en un buen momento”, manifestó.

El presidente rojinegro señaló que el apartado deportivo “está parado”, ya que “es prácticamente imposible” realizar previsiones para un futuro incierto. “Ahora mismo sería ilógico poder hablar con jugadores de una cantidad económica o un proyecto”, dijo. Óscar Fernández comentó con naturalidad que en el fútbol se haya podido a aspirar a un escenario distinto debido a la mayor “fuerza” económica de este. También aprovechó para comentar que no cree que se juegue un play off por el ascenso a ACB, por lo cual considera cauto que los equipos no gasten un dinero en jugarlos. “Me parecía una burrada”, manifestó el mandatario, que se esperaba la postura de la máxima categoría: “Me lo imaginaba. Entendía que si los clubes protestaban por ser 18 iba a ser más complicado con 20”.

El presidente confesó que está “devorando” The Last Dance’, la serie documental sobre Michael Jordan. “Siempre he sido un adicto a Jordan”, agregó.