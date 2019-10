Pablo Aguilar se desvincula del Iberostar Tenerife

El ala-pívot granadino Pablo Aguilar y el Iberostar Tenerife han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les vinculaba. El motivo es que el jugador no se ha recuperado de la lesión de muñeca que se produjo durante la pasada temporada y quiere centrarse en su rehabilitación.

Según ha explicado Pablo Aguilar a través de Twitter, tras operarse de su muñeca izquierda confiaba en que iba a estar en buenas condiciones no sólo para afrontar la temporada, sino también para estar a disposición de Sergio Scariolo de cara al Mundial de China.

Esfuerzo

"Intenté lo imposible para estar a tiempo y parecía que todo iba bien, pero la realidad era otra", señala el jugador granadino, que añade que "desgraciadamente el cuerpo no es ciencia exacta y a día de hoy no me encuentro como me gustaría". Al respecto, reconoce que "no estoy ni cerca del cien por cien para poder ayudar al equipo en todo lo que podría y me gustaría".

Así, Pablo Aguilar comunicó que tanto el club tinerfeño como él mismo han tomado una decisión de "separar nuestros caminos", un paso que califica de "difícil para todos aunque el más sensato para poder continuar con la rehabilitación y volver lo antes posible".