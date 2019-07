Pablo Aguilar: "Es un orgullo pelear por una plaza para ir al Mundial"

El Pabellón Municipal de Gójar ha podido acoger durante días a todo un campeón de Europa. Pablo Aguilar ha bregado sin descanso para estar en la prelista de Sergio Scariolo para el Mundial de China y lo ha conseguido. El ala-pívot granadino ha trabajado en casa junto a un fisioterapeuta y un preparador tras superar la lesión sufrida en su muñeca el pasado mes de mayo. El jugador afirma que es "un honor" pelear por estar en la lista definitiva de Scariolo y agrega que el relevo generacional de la Selección es una "mezcla de veteranía, juventud, frescura e ilusión" con capacidad para competir en la Copa del Mundo.

¿Qué tal estos días en Granada?

Bien, un verano más entrenando, haciendo trabajo con fisioterapeuta, Julio, el preparador físico y con David Cárdenas como entrenador. Todos los días excepto algún fin de semana sin parar.

No es un verano más. Hay Mundial y está en la prelista de Scariolo.

Sí, es diferente. Ha sido un verano duro tras venir de una lesión fuerte. He ido un poco a contrarreloj para intentar llegar a la Selección, pero es muy ilusionante verme bien y estar en la preselección. Es siempre un orgullo y un honor pelear por una plaza en el Mundial.

¿Se ve en la lista definitiva?

Sé que es complicado, que hay un trabajo duro e importante por hacer ahora en los entrenamientos, pero ojalá que todo salga bien, que Sergio me vea con la capacidad de ayudar al equipo y que pueda estar en la lista definitiva.

Una lista sin Pau Gasol ni Juan Carlos Navarro, ¿es el comienzo del relevo?, ¿qué veteranos deben dar el paso que dijo Marc Gasol hace poco?

Sí. En este Mundial hay muchas bajas importantes. Juan Carlos por su retirada, Pau por la lesión, Sergio Rodriguez por motivos personales o el "no" de Serge Ibaka y Niko Mirotic son bajas de mucho peso. Como dijo Marc, los que estemos tenemos que dar un paso adelante e intentar suplir esas bajas. No va a ser fácil, pero trabajando en equipo, como siempre ha hecho esta familia, las cosas pueden salir bien.

¿Ha extrañado dentro de esa familia tantas renuncias?

Bueno, al final cada jugador tiene sus años, sus sensaciones, sus motivos personales y/o profesionales. Cuando llega el verano es un momento muy importante para todos de cara al año siguiente y cada uno tiene sus porqués. Tanto Pau como Sergio tienen motivos de peso que han dicho abiertamente. Los otros jugadores que han dicho que no seguro que tienen sus propios motivos para renunciar a algo tan importante como es un Mundial, y más en una selección tan grande como España. Yo creo que todos queremos estar ahí. Las renuncias tendrán un motivo de peso detrás.

¿Cómo ve esta renovada selección española para competir en el Mundial?

Bueno, es lo que siempre se ha dicho. Hay una selección de cambio, un movimiento de transición. Es cierto que hay muchos jugadores de los que han ganado todo que siguen. También estamos un grupo que nos conocemos de haber competido juntos en las ventanas. Tanto yo como otros llevamos varios veranos trabajando con la selección más veterana. Hay una mezcla de veteranía, juventud, frescura e ilusión. Si se trabaja bien estoy seguro de que se puede hacer una buena mezcla para formar un buen grupo y ser competitivos.

¿Se mojaría en marcar un objetivo concreto?

Es complicado. También depende mucho de los cruces que tengas. El trabajo más importante que tenemos son las dos primeras fases y después seguir luchando en cada cruce, pero cuanto mejor sea el resultado de las dos primeras fases mejor será el cruce y más opciones tendremos de hacer algo grande.

En el plano personal ha vuelto a España, ¿cómo ha sido el paso para fichar por el Tenerife?

Este año pasado decidí salir fuera de España. Fue una decisión muy buena y la verdad que no me arrepiento de nada porque ha sido una experiencia increíble. Me ha encantado jugar en Italia. Me ha enamorado el país y la competitividad de su liga. He conocido gente y muchas cosas y volvería a hacerlo. Volver a España ha sido una mezcla de condiciones. El proyecto que tiene Tenerife me gusta y la ciudad me encanta. Hablé con Txus Vidorreta y me explicó su idea de equipo, del año y de cómo trabaja, que ya lo conocía también. Todo me cuadró y decidí coger esta oportunidad porque era muy buena. Podría haber esperado para ver si salía algo fuera de España, que me apetecía muchísimo, pero no podía dejar pasar esta oportunidad.

Llega a una ACB en la que el Madrid y, especialmente, el Barça quieren marcar más distancias que nunca, ¿cómo lo ven el resto de equipos?

Al final son los dos equipos con más presupuesto, plantilla e historia en el baloncesto español. Está claro que tienen facilidad para distanciarse del resto en lo económico. Seguí la liga durante la pasada temporada y he ido siguiendo el mercado de fichajes. Me parece que va a ser una liga muy dura y competitiva. Aunque exista esa diferencia económica, el resto de plantillas han hecho un muy buen trabajo durante el verano y habrá igualdad.

¿Si le dicen hace meses que Mirotic iba a fichar por el Barcelona se lo hubiera creído? Es un paso histórico.

Este paso es galáctico, como se suele decir en el fútbol. Es algo que va más allá de lo que ha sido el basket en España o en Europa. Al final es el fichaje más caro de la historia y junto con él vienen dos o tres jugadores que también son de mucho peso económico y que han rendido a nivel europeo. Está claro que el Barça quiere cambiar la dinámica. Cada uno hace lo que puede y quiere dentro de sus posibilidades. Ellos tienen, como el Madrid, la facilidad de pertenecer a una entidad que tiene un equipo de fútbol que tiene una amplitud financiera gigantesca comparada con el resto de clubes. Tienen un objetivo claro, que yo creo que es ganar la Euroliga.

A esta ACB casi llega por sorpresa el Covirán Granada. ¿Cómo ha vivido su temporada?

Me ha parecido espectacular. Lo he disfrutado muchísimo desde la distancia. He visto como crece el club cada año, como va más gente al Palacio y como se vive el baloncesto en Granada, casi como cuando yo estaba jugando aquí hace diez años. Me ilusiona y me flipa el verlo así. Hablar con gente del club y me cuenta como se vive. Estoy seguro de que si siguen haciendo las cosas tan bien como hasta ahora poco a poco el club va a seguir creciendo y en un futuro lo volveremos a ver en ACB.

¿Que el Covirán esté en la élite o cerca de ella ayuda a su ansiado regreso?

Por mí encantado. Siempre he dicho que volver a jugar en casa sería una ilusión y un sueño. Ojalá se den las condiciones para que vuelva porque lo haría seguro.