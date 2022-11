Así llegará a nivel físico el Covirán Granada para medirse al FC Barcelona

Sin Dejan Todorovic, David Iriarte, con Luke Maye con problemas en un codo y Christian Díaz que tan sólo ha hecho un entrenamiento esta semana, afronta el Covirán Granada su cita ante el FC Barcelona. Pese a todo, Pablo Pin califica como “buena” los días de trabajo “para la situación en la que nos encontramos”. Y es que ha llevado a cabo sesiones con diez jugadores incluidos varios canteranos.

En cualquier caso, el técnico del Covirán Granada ve a su equipo “concentrado”. Y lo argumentó señalando que “trabajar después de una victoria siempre da confianza”, por lo que no dudó en declarar que “iremos a hacer nuestro partido”.

Problemas físicos

Respecto a las ausencias, David Iriarte tiene un problema en una rodilla. Pin manifestó que “tiene bastante dolor y líquido. Hemos probado y en el calentamiento de este viernes se ha tenido que salir por lo que no jugará” afirmó, al igual que Dejan Todorovic. Por su parte, Luke Maye tiene problemas en uno de sus codos y “no puede estirar el brazo y eso a un jugador de baloncesto lo limita mucho”. No obstante, “ha mejorado con respecto al partido de Breogán que también le dolía”, manifestó el preparador granadino.

Con el que sí podrá contar es con Christian Díaz, del que dijo que “va a forzar un poco y jugará aunque no sean muchos minutos”. Algo más dubitativo se mostró respecto a Maye. Del ala-pívot norteamericano comentó que “si tiene posibilidad de jugar con cierta calidad física lo hará, independientemente del rival que tendremos enfrente, pero tampoco vamos a hacer locuras”. Una última coletilla que deja la puerta abierta a un posible descanso pues los rojinegros recibirán el próximo domingo 4 de diciembre al Real Betis, colista de la ACB.

Cita especial

Respecto a la cita en el Palau, Pablo Pin fue sinceró y no ocultó que “el hecho de competir cada semana en ACB es algo con lo que todo entrenador sueña. Vamos a una pista con mucha historia y jugaremos ante un gran club y eso es algo bonito”. De hecho, indició en que “para nosotros esta temporada ir a esos pabellones como entrenador, no como aficionados, es especial pero no más por ser el Palau o el rival el Barça”.

Respecto a las últimas derrotas del conjunto de Sarunas Jasikevicius, quitó importante y más en un equipo como el Barcelona. “Los entrenadores quizá vemos las cosas diferentes. Si el Barça pierde ante el Fenerbahçe no es algo para que se acabe el mundo. La derrota ante el Joventut sí creo que le ha hecho daño pero hablamos con un equipo con casi 40 millones de euros de presupuesto”. Y es que para el entrenador del Covirán Granada “están acostumbrado a jugar muchísimos partidos y dudo que salten las alarmas dentro por perder dos partidos. Saltan más fuera, en su entorno”.

Análisis

Por último, si tiene claro que “a nivel de scouting es complicado preparar el partido pues cuenta con una plantilla de 16 jugadores pero haremos una previsión de los jugadores que pensamos que jugarán”. Y eso que no ocultó que duda que al Barça “le haya dado tiempo a preparar nuestro partido. Habrán dado prioridad a los partidos más inminentes pero es un equipo con tanto bagaje táctico, sistemas de juego y variedad en defensas que están acostumbrados a jugar a ese ritmo. Llevan muchos años así y no creo que sea un gran problema para ellos”, sentenció.