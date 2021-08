Peque Cerqueira no seguirá en el primer equipo del Raca Granada

La veterana jugadora del CD Ramón y Cajal (RACA) Granada Peque Cerqueira no continuará en el primer equipo, pero seguirá compitiendo y disfrutando del baloncesto como jugadora del equipo filial, el Domca RACA de Liga Nacional 1.

La alero viguesa cumplirá así ocho temporadas vistiendo la camiseta del conjunto colegial.

“Poder seguir jugando a baloncesto es un regalo, un regalo que me da la vida y que está al alcance de muy pocos. Afronto esta nueva etapa de mi vida deportiva con muchísima ilusión, prácticamente la misma ilusión que cuando hace siete años llegué a este club, y teníamos el objetivo de ascender a Liga Femenina 2”, afirma la jugadora.

Peque Cerqueira reconoció que "mi motivación para seguir son mis hijos, son los primeros que me animan día tras día a continuar haciendo algo que me gusta. Para mí poder compartir esta pasión con ellos es lo máximo”.

Esta temporada, Peque aportará su experiencia y su saber hacer después de una exitosa trayectoria baloncestística de más de 20 años a sus nuevas compañeras, principalmente jugadoras de categorías cadete, júniors y sub23.

“Los objetivos que me planteo para esta nueva temporada son seguir disfrutando del baloncesto como lo he hecho hasta ahora y a la vez poder transmitir todo eso que el baloncesto me ha dado a mí a mis nuevas compañeras de equipo”, explicó la jugadora, que en noviembre cumplirá 47 años.