Portugal es Cristiano Ronaldo

Cuatro goles lleva Portugal en el Mundial, todos obra de Cristiano Ronaldo. Cuatro puntos suman los lusos, todos gracias al crack del Real Madrid. Él es la única certeza de la campeona de Europa, pero con certezas así se puede aspirar a todo.

La selección portuguesa derrotó el miércoles 1-0 a Marruecos en un partido tremendamente flojo de los dirigidos por Fernando Santos y quedó a un paso de los octavos de final. Un empate o una victoria ante Irán en la última jornada le basta para clasificarse a la siguiente ronda.

Cristiano es como el vino de Oporto; sabe cómo mejorar su capacidad con la edad"

Pero jugando como contra Marruecos nadie espera que Portugal llegue muy lejos en Rusia. "El gol es lo único positivo que vimos de Portugal en 90 minutos. El resto estuvo todo mal, sobre todo en el aspecto ofensivo, donde el equipo portugués no existió prácticamente", escribió ayer el diario Expresso.

"La selección de Fernando Santos tuvo una actuación mala", coincidió Jornal de Noticias. "Portugal tuvo muchas dificultades para contrarrestar a Marruecos, sobre todo en la primera parte".

El salvador fue de nuevo Cristiano Ronaldo, quien a sus 33 años parece encaprichado con elevar en Rusia su pulso particular con la historia del fútbol. El miércoles anotó su gol número 85 con la camiseta de Portugal para convertirse en el mayor goleador europeo de selecciones, dejando atrás los 84 del húngaro Ferenc Puskas.

Si alcanzará alguna vez los 109 del iraní Ali Daei -récord mundial-, todavía está por ver. Lo que está claro es que el delantero de 33 años viajó a Rusia con algo entre ceja y ceja: sacarse la espina de Mundiales anteriores y brillar, por fin, en el torneo más importante del mundo, ese que encumbró a leyendas como Pelé, Diego Maradona o Zinedine Zidane.

Pero, ¿cómo se explica que CR7 esté jugando su mejor Mundial con 33 años, si ya jugó uno con 29, otro con 25 y uno más con 21?

Su seleccionador, Fernando Santos, fue muy gráfico: "Cristiano es como el vino de Oporto. Sabe cómo mejorar su capacidad al máximo con la edad. Ha mejorado su capacidad física, su destreza técnica y su estrategia de juego".

"Cristiano está mejorando constantemente. Se conoce muy bien y sabe lo que tiene que hacer. Ya no hace lo mismo que hace unos años", agregó el técnico. "Todo el equipo se beneficia de su calidad y espero que sigamos beneficiándonos de él".

En efecto, Cristiano Ronaldo comprendió con los años que tenía que cuidar su cuerpo. Tras varias temporadas llegando al límite a los meses decisivos, desde hace dos años se dosifica como nunca. Descansa en muchos partidos -algo impensable en él hace unos años- y ya no se despliega por todo el campo. Pasó de ser un 7 a un 9.

Esta temporada disputó 3.673 minutos con el Real Madrid, muchos menos que en las anteriores. En la 2016-2017 jugó 4.126 minutos, en la 2015-2016 sumó 4.292 y en la 2014-2015 acabó con 4.828.

"Él tiene una meta desde que es niño: ser el mejor futbolista del mundo", dice Carlos Freitas, ex director deportivo del Sporting de Portugal, en un documental de la cadena Sky Sports.

Y ahora el debate sobre "el mejor de todos los tiempos" se coló en el Mundial con una cabra. Cabra en inglés se dice "goat" y es el apelativo que muchos utilizan para referirse al "Greatest Of All Time".

El argentino Lionel Messi, eterno rival del portugués, apareció recientemente en el portada de la revista Paper junto a la imagen de una cabra. Y Cristiano Ronaldo lució el miércoles una barba de chivo. Él asegura que no tiene nada que ver con ser el "GOAT", pero no sería la primera vez que el portugués manda mensajes así.

"Fue una broma con (Ricardo) Quaresma. El día de antes del partido de España estábamos en la sauna y me empecé a afeitar. Entonces me dejé la perilla y dije: 'Si marco mañana, me lo dejo hasta que termine el torneo'. Me dio suerte", comentó el ganador de cinco Balones de Oro y cinco Champions League.

"Estamos ahora a un paso de la siguiente ronda", añadió al canal de televisión de la FIFA. Ha pasado ya una semana de campeonato y Cristiano no ha respondido preguntas de los periodistas. De momento, sólo habla en el césped. Y Portugal lo celebra.

"Es un jugador que cada vez que tiene una oportunidad suele marcar. Los otros delanteros necesitan quizás cinco ocasiones", indicó su compañero Cedric.