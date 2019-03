Ante la falta de opciones para luchar por el ascenso, los equipos granadinos siguen luchando por salvar la categoría. El Atarfe sumó una importante victoria en el Vivar Téllez de Vélez Málaga, lo que le hará luchar por la permanencia en la recta final de la competición. Por su parte, el Huétor Vega, gracias a su victoria en casa frente al Martos, pone seis puntos de por medio con los puestos que mandan a los equipos a División de Honor sénior.

Por último, en dicha zona, el Guadix volvió a ganar, la primera con Jesús Sierra en su banquillo, lo que también le meta en la lucha por la salvación. Quien se está metiendo en problemas es el Huétor Tájar. Los de Rafa Morales sólo pudieron igualar a dos goles en Alhaurín el Grande, después de que el partido se les pusiera muy cuesta arriba con un 2-0 en contra. El Loja volvió a perder en casa y ve alejarse sus escasas opciones de play off, mientras que el Motril logró sacar un empate frente al Real Jaén.

Atarfe

La victoria más importante de la jornada la sumó el Atarfe. Los verdiblancos se aprovecharon de la confianza de un Vélez que con la derrota ve perdidas sus opciones de alcanzar la promoción de ascenso.

Alfonso, a los diez minutos, hizo el primer gol para los granadinos, pero la respuesta de los locales no tardó en llegar. A los cuatro minutos, Emilio Guerra, ex delantero del Granada Atlético; igualó el choque demostrando no haber perdido su olfato goleador con la edad. En el 22’, Moi Gómez dio la gran alegría a los metropolitanos con un tanto que hace que los verdiblancos queden a cinco puntos de la salvación, con siete jornadas aún por delante.

Huétor Vega

Armando puso la puntilla en el Municipal Las Viñas en un complicado partido frente a un rival directo como el Martos. Porque los locales se quedaron con uno menos a los 20 minutos de partido por la expulsión directa del central Manolo Castilla.

Tras sufrir por estar con uno menos, los de Jaime Morente reaccionaron en la segunda mitad y aprovecharon una de las ocasiones de las que dispusieron en la segunda mitad para alejarse de las posiciones de descenso y no sumar su segunda derrota consecutiva.

Huétor Tájar

Pese a la remontada del 2-0, el Huétor Tájar no pudo hacerse con los tres puntos frente al Alhaurino. Los malagueños se pusieron con ese marcador a favor en 12 minutos gracias a los tantos de Víctor Rueda.

Otro doblete, pero del capitán Manu Daza antes de alcanzar el descanso, repartió los puntos en juego, dejando a los panciverdes en una situación de relativa tranquilidad con 46 puntos: a ocho del descenso directo, pero a sólo dos de la posible promoción de descenso.

Loja

El Palo se llevó los puntos en juego en el Medina Lauxa. Los costasoleños demostraron su buen momento y mayores ganas ante la pugna por la segunda plaza de la tabla que mantienen con el Linares. Antonio Peso adelantó a los del Poniente a los 16 minutos de juego, pero Pepe Capitán (36’) igualó antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Javi López hizo el segundo para los paleños y Durán sentenció al borde del descuento.

Guadix

El Guadix ganó en casa con polémica. Sierra pudo celebrar sus primeros tres puntos como técnico accitano, después de que el Mancha Real se quedara con uno menos a falta de cuatro minutos para el final y Nando hiciera el tanto de la victoria en el descuento. Los accitanos se quedan a seis puntos de la salvación.

Motril

Por último, el CF Motril logró rascar un punto en su visita al campo del líder, un Nuevo La Victoria que Darío logró dejar en silencio con su gol en el 34’. Los costeros consiguieron cerrar una mala racha que le había llevado a perder en las tres últimas jornadas, aunque el play off sigue siendo una quimera.