La decisión de la directiva del Grupo Hafesa Raca de prescindir de su entrenador, Quique Gutiérrez, para la próxima temporada no ha sentado bien al preparador sevillano, no por el hecho en sí, sino por las maneras empleadas.

El club colegial comunicó que no iba a contar con el que ha sido su técnico durante tres temporadas apenas 48 horas después de que el equipo lograra el objetivo de sellar la permanencia en la segunda categoría del baloncesto femenino español.

Un 'equipo de colegio'

El ya ex preparador del conjunto colegial reconoce que "no me esperaba lo ocurrido", sobre todo porque, añade, "todo lo que habíamos hablado del futuro iba en otra línea".

"Me ha sentado muy mal", insiste Quique Gutiérrez, "porque somos un club de colegio, en el buen sentido de la palabra, en el que todo el mundo, empezando por toda la directiva, ha hecho de todo como limpiar, poner sillas... Yo he hecho muchas cosas, he hecho de taxista, he colaborado en lo que he podido, he puesto mi patrimonio para ayudar al club... y considero que el proceso debería haber sido diferente".

Al respecto, señala que "somos como somos un club de colegio, insisto que en el buen sentido de la palabra, de pronto en ciertas circunstancias parecemos una empresa con un consejo de administración y una jerarquía muy definida".

Falta de diálogo

El técnico considera, por tanto, que "que se podría haber hablado conmigo, discutido las cosas que estaban mal y luego se toma la decisión que se tenga que tomar".

"No digo que el proceso hubiera acabado de otra manera, pero –reitera Gutiérrez– se habla sobre lo que está mal y se decide. Creo que al menos merecía que pudiera exponer mi opinión sobre los problemas que hubiera". El técnico que en las últimas dos campañas ha conseguido con el equipo la permanencia en la Liga Femenina 2, deja claro que "no es la primera vez que me parten la cara".

En positivo

A pesar de que no va a seguir vinculado al Raca, Quique Gutiérrez hace un balance positivo de su estancia en un club en el que "entre los directivos, técnicos y jugadoras ha habido mucho sacrificio y mucha generosidad".

"He tenido la suerte de dirigir un grupo fantástico de jugadoras en el que algunas han renunciado a dinero y a otros equipos por jugar aquí, y los problemas que ha habido siempre se han solucionado de forma positiva", subraya el preparador, quien deja claro que si en su trabajo de entrenar al Raca ha tenido que renuciar a algo "no ha sido una mala decisión".

"Lo que he hecho ha sido porque he querido. Estoy muy agradecido por el trato que he recibido hasta el lunes pasado", concluye Quique Gutiérrez.