La RFAF esperar poder comenzar las competiciones el 18 de octubre

Las dudas y el no saber qué va a suceder es lo que impera en estos momentos en el fútbol no profesional de nuestro país. Las categorías nacionales de Segunda División B y Tercera y el resto de competiciones autonómicas no saben aún si van a jugar, ni cuándo, dónde o cómo, y mucho menos si lo harán con público, que es uno de los ingresos más importantes para estas entidades.

Este sábado, la Federación Andaluza de Fútbol (FAF) celebra su Asamblea General Ordinaria con la intención de resolver todo el embrollo que existe alrededor de la situación creada por el coronavirus.

Depende de la Junta

Todo ello dependerá de si la Junta de Andalucía manda el protocolo con las medidas necesarias para que todo comience a rodar, tal como explica Manolo Écija, representante de los equipos granadinos en la Comisión de Clubes de Segunda División B y Tercera: “Ahora mismo hay mucha incertidumbre. Posiblemente la Junta envíe el protocolo, porque hasta que no esté no se sabe cuando comenzarán las competiciones”, apunta.

“No sabemos exactamente qué equipos van a estar en los subgrupos, pero ellos mismos votan qué opción les gusta más”

En cuanto a la postura de la Federación, Écija afirma que “quiere que las competiciones comiencen lo antes posible, siempre y cuando se cumpla al máximo el protocolo para la seguridad de los deportistas”. Lo que sí está claro, es que Segunda B, Tercera y División de Honor sénior van a estar divididas en dos subgrupos. “No sabemos exactamente qué equipos van a estar en los subgrupos, pero ellos mismos votan qué opción les gusta más”, señala el asambleísta de la FAF.

Tres propuestas para los subgrupos

Sobre la mesa hay tres propuestas distintas, aunque aún no se saben los matices de cada una. La primera de ellas es un sorteo puro y duro sin importar la zona. Es la opción menos preferida por todos. La segunda, quizás la más viable, es por cercanía en función de los kilómetros que haya entre los conjuntos. No está establecido quién iría con quién, pero se puede tener una idea.

La tercera de ellas, es una lista cremallera. Se trataría de una división en subgrupos, dependiendo de la clasificación de la temporada pasada. Los que hayan quedado en posición pares van a uno y los de posiciones impares van a otro. “Cada club recibirá la propuesta específica de cada opción y se vota en consecuencia”, aclara el vicepresidente del Loja.

Con respecto a la fecha de inicio, si todo se cumple se baraja que sea el próximo 18 de octubre, tal como señala Manolo Écija: “Es la fecha propuesta, desde donde se trabaja todo para que se desarrolle bien. Siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad. A los clubes hay que notificar el inicio de competición 30 días antes pero aún no se sabe nada, es la Junta la que regula”.

Consenso en la FAF

En principio, existe consenso entre todos los deportistas, entrenadores, directivos y árbitros en la fecha de inicio y las propuestas de subgrupos ya que “todos queremos comenzar la competición, pero siempre con la máxima garantía sanitaria”. Con todos de acuerdo, apunta que el único problema que pudiera existir son los rebrotes: “Afecta de forma muy distinta, ya que hay provincias y localidades que tienen peor situación. El problema es cómo manejar esto a la hora de entrenar”.

Última palabra

“También estamos pendientes a que los ayuntamientos autoricen, porque puede dar luz verde la Junta pero quien tiene la última palabra es el Ayuntamiento, que es quién manda en las instalaciones municipales”, afirma Écija.

Por otra parte, está el problema de realizar los PCR, ya que los medios no son los mismos en el fútbol no profesional que en el de primer nivel. Como bien señala, “no es problema solamente pagarlos, sino obtenerlos”. Habrá equipos que puedan permitirse realizar las pruebas con cierta regularidad, pero no es seguro que haya suficientes y que los puedan conseguir. La solución: hoy en la Asamblea de la Federación, donde puede quedar todo pactado para el comienzo de la competición.