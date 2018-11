El Recreativo vuelve a sumar en casa

Se empató, pero se pudo ganar o incluso perder. Así se podría resumir el choque que disputó el Recreativo ante el San Fernando aunque suene a tópico. Los pupilos de Pedro Morilla sumaron un punto rompiendo la serie de dos derrotas consecutivas.

Al filial le costó hacerse con el dominio del choque sobre todo tras la lesión de Yael, el catalizador del juego del segundo equipo del Granada CF. Esto hizo que Morilla optara por adelantar la posición de Martin Hongla, que actuó en el eje del centro del campo junto a Andrés. La circulación no fue la mejor de ahí que se abusara del juego directo, donde Rubén Sánchez, que jugó su primer encuentro de la temporada al completo, realizó un gran trabajo.

Pocas ocasiones

También lo hizo Pau Franch, un ariete que se peleó con Héctor y Eliseo y que generó muchos problemas a la zaga local. En la primera media hora las llegadas a ambas áreas se sucedieron, gozando Pau y Jean Carlos de las más claras aunque no estuvieron acertados de cara a puerta. Muy espeso, al 'Recre' le faltaba fútbol en la sala de máquinas, aunque recuperó la consistencia defensiva que tantos quebraderos de cabeza le ha provocado al cuerpo técnico granadinista en las últimas citas en la Ciudad Deportiva.

Las incursiones por la derecha de Paco Torres eran el principal argumento del filial aunque Rubén Gálvez, portero visitante, tuvo poco trabajo. Algo más se tuvo que emplear Alberto Lejárraga, sobre todo con los envíos laterales buscando la cabeza de Pau, que a la media hora cedió a Manu Ramírez cuyo golpeo se marchó alto en la mejor ocasión del San Fernando en el primer acto.

Otra cara

Pero el paso por vestuarios le cambió la cara al Recreativo, que al minuto envió el cuero al larguero por medio de Rubén Sánchez tras un centro desde la izquierda. Fue el anticipo del tanto rojiblanco, que llegó tres minutos después tras una buena recuperación en el centro del campo con apertura a banda derecha donde Torres centró, Rubén Gálvez no llegó para interceptar el centro y Caio, muy atento, y en segunda instancia tras un primer intentó, marcó su primer gol de la temporada a puerta vacía como se puede observar.

Pero la alegría le duró poco a los rojiblancos pues once minutos después vio como el conjunto entrenado por José Herrera empató en una acción en la que se reclamó fuera de juego. Un centro desde la derecha que despejó Lejárraga a ras de césped le cayó a Carri en el punto de penalti, que golpeó superando al guardameta local pasando el esférico por debajo de las piernas de un jugador visitante impidiendo que fuera despejado por un zaguero del 'Recre'. Intervino claramente en la jugada y se reclamó acción antirreglamentaria pero el colegiado valenciano Rodríguez Carpallo no lo estimó así y dio el gol.

Dominio alterno

A partir de ahí, el choque entró en una fase de dominio alterno, con más posesión de los gaditanos, buscando el 'Recre' sorprender a su rival a la contra. Se pudo adelantar el San Fernando por medio de Pau Franch en el 68' pero Alberto Lejárraga lo evitó en última instancia. Aunque la más clara llegó con el tiempo cumplido tras un córner a favor de los locales que no remataron y que terminó, tras una contra, en el borde del área rojiblanca con Pablo Sánchez como protagonista. Cuando el veterano ex sevillista encaraba la portería, Adri Rivas lo trabó siendo expulsado. Era el minuto 93 y la falta, al borde del área, la remató el propio Pablo Sánchez al larguero. La fortuna se alió con los de Morilla, que al menos vio como su equipo compitió, que no es poco tras las dos últimas citas en casa.