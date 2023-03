Rubiales: "Tarde o temprano se pondrán las cosas en su sitio con el caso Negreira"

El pago del F.C. Barcelona al vicepresidente del Colegio de Árbitros, Enriquez Negreira; el discreto resultado de España en el último Mundial; la controversia en torno a los brazaletes durante esta competición en Catar; la eterna guerra con Tebas; la desigualdad en el fútbol femenino o las polémicas suscitadas en su mandato federativo, entre ellos la famosa fiesta de Salobreña, son algunos de los temas que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha explicado en el ‘Chester’ de Risto Mejide.

Con el campo de fútbol del Escribano Castilla de Motril como escenario ha hablado largo y tendido de diferentes temas de actualidad que han sido polémicos en las últimas fechas y que se encuentran relacionados de forma directa con el fútbol o con el funcionamiento de la propia Federación Española.

Uno de los temas abordados y de los que más se hablan últimamente son los pagos efectuados por el F.C. Barcelona al vicepresidente del colegio nacional de árbitros, José María Enríquez Negreira. En alusión al tema Rubiales asegura que le "parece tremendo que una persona que, ya fuera árbitro en activo o retirado, si está en un órgano, reciba dinero de un club". "Es normal que haya ex árbitros que hagan informes a los clubes o que lo encarguen a una empresa externa. Ha salido en un mal momento en el que se compara La Liga con la Premier y no creo que la Superliga europea esté detrás del tema. Una noticia bomba tapa a otra que estaba en el candelero".

Rubiales también habla de las polémicas que le atañen a él mismo. "Tengo muy claro que lo que se me ha hecho a mí tiene mucho que ver con lo de Sandro Rosell. Yo confío mucho en la justicia de España y tarde o temprano se van a demostrar muchas cosas en este país".

Durante la entrevista, Mejide le ha echado en cara al motrileño no cumplir una promesa que le hizo en una anterior entrevista que no fue finalmente publicada, sobre los brazaletes del mundial.

"La FIFA va a hacer algo, que ya lo anunciará. Va a impulsar mucho y va a visibilizar mucho que el fútbol está a favor de los derechos humanos, al igual que lo hace la UEFA con el brazalete de ‘Respect,’. La UEFA ha dado ese paso y creo que FIFA lo va a dar también, la Federación está en unas negociaciones que aún no han cristalizado, pero te llamaré, te lo prometo, y te diré que era esto, no te lo podía decir y me comprenderás", indicado Rubiales en una anterior entrevista.

"¿Qué se ha hecho por el colectivo LGTBI? O por los niños y por la mujer en el Mundial de Catar", le pregunta Mejide mientras incide en conocer las negociaciones que estaban realizando y a las que hace alusión.

"Hicimos una presentación en la sede de las Rozas con Naciones Unidas donde pusimos de manifiesto una serie de acuerdos donde defendíamos los 17 puntos que se defienden con Naciones Unidas, entre ellas el derecho a que cada uno elija su opción sexual. Nosotros salimos al campo, nos ponemos nuestra equipación y jugamos un partido. Cada vez que haya posibilidad de dar apoyo de manera pública, se da", explica Rubiales.

Al hilo, el presentador hace referencia a la selección alemana que se tapó la boca en una fotografía, una imagen que dio la vuelta al mundo, o los brazaletes que se pudieron ver en las ministras de Bélgica o Alemania. Una forma de protesta por no poder llevar el brazalete a modo de apoyo al colectivo, ya que la FIFA les sancionaba si lo tenían puesto.

"La única manera de cambiar lugares donde existen estas cuestiones es inundando, igual que ocurrió aquí en España. La única manera en la que el deporte puede ayuda por su transversalidad es entrando en la sociedad de lleno. Participando en un Mundial y llevando lo que se hace en otros países. Lo que no se nos puede poner a la selección española, que somos fútbol, en la tesitura de querer arreglar el mundo", incide el Presidente e la Real Federación Española de Fútbol.

Previamente se habló de la no renovación de Luis Enrique como seleccionador nacional tras los resultados del último mundial, a lo que Rubiales indicó que fue una "no renovación" basada en un informe y el departamento técnico no lo consideraba oportuno. Además, aseguró que habló con él a la vuelta del Mundial y "hablamos con naturalidad de lo ocurrido, pero no abordamos la renovación".

Se cometió un error en la Supercopa femenina

El presidente de la Federación reconoce que, a nivel de imagen fue "desastroso" y "una tremenda cagada" la entrega de medallas de la final de la Supercopa del fútbol femenino, y que ha pedido que no se vuelva a repetir al considerarlo como un fallo protocolario. Asegura que cuando empieza la entrega de trofeos le dicen que se va a hacer igual que la entrega de la Copa del Rey masculina, donde no se puso las medallas, y dice que no fue una cuestión de discriminación.

"Lo asumo y me han llegado un montón de críticas por eso, no hay que volver a hacerlo", y recordaba la subida que se ha tenido en los últimos años en las licencias federativas del fútbol femenino que han pasado de 44.000 a 100.000, "en puestos directivos hay el mismo número de mujeres que de hombres, mientras que en la administración pública hay brecha salarial, en la Federación no existe, llevamos trabajando muy duro y una imagen así te echa por tierra lo realizado. El departamento de Protocolo cometió un error y lo asumo".

De igual forma, habla del caso Alves, Santi Mina y el de los jugadores de la Arandina, acusados de agresión sexual y dice que "estamos en un país donde la ley debe de caer con toda la rotundidad y toda la fuerza seas quien seas. Si acaba demostrándose una mala actuación, da igual que seas futbolista o a lo que te dediques".

Por otro lado, en alusión a determinados medios de comunicación, apunta que algunos le han atribuido titulares falsos. "Hay medios que benefician en función de quien les dedica dinero para publicidad, lamentablemente los medios pueden ayudar mucho o perjudicar. A mi me han puesto de titular que he llevado la Supercopa a Arabia Saudí para que cobre comisiones Piqué, cuando es mentira", afirmando que lo hizo en beneficio del fútbol modesto. Y pone de ejemplo al propio Motril Club de Fútbol que, al igual que el resto de equipos de tercera división, recibía antes subvenciones de 3.000 o 4.000 euros y ahora unos 50.000 euros.

Polémica con Tebas

La mala relación entre Rubiales y el presidente de La Liga, Javier Tebas, es conocida, cuando se presentó a la reelección intentó llegar a un acuerdo con él, algo que no consiguió ya que Tebas pidió su inhabilitación días después de tomar posesión como presidente. "No se puede hablar con quien no quiere, es un ataque constante. No me voy a sentar nunca con una persona que miente para dañarme e intentar expulsarme del sitio en el que estoy. Estoy cansado de defenderme de ser un saco de boxeo, voy a empezar a denunciar cuestiones que creo que se hacen mal", sin querer profundizar más en el tema.

Al hilo, añade que "ellos filtran información sesgada para que parezca algo que no es, pero quien me conoce sabe que la gestión de la Federación es pulcrísima". En alusión al tema de Salobreña, indicó que él no devolvió nada a la Federación ya que esta no gastó absolutamente nada, y así lo justificó ante el juez ya que "el gasto fue de mi propio dinero".

Por último profundizo en temas más personales y recordó el trágico accidente de su hija mayor y, con cierta emoción apuntó que fue uno de los momentos más duros de su vida. "Lo pasé fatal y estuve dos semanas en el hospital. Fue una conmoción de una caída y tenían que taladrarle el cerebro. Al final, gracias a Dios, no hizo falta. Lo tenía al lado del cerebelo y estuvo a nada de morir en el acto".

Rubiales aseguró que sus hijas son muy fuertes, "la mayor estudia Historia del Arte y es muy sensible con un compromiso consigo mismo, la sociedad y una fuerza tremenda para estudiar, la mediana es la que más se parece a mi, y la más reivindicativa. Y la pequeña es mi futbolista".